5 Anabel ya ha vivido un momento tenso por defender a su familia

Este pasado miércoles han analizado cómo fue el primer día de concurso y Anabel Pantoja ha salido en defensa de Irene Rosales con unas desafortunadas palabras según María Patiño. No le ha hecho mucha gracia a María Patiño, que ha comenzado diciendo: “Anabel, no puedes decir ‘Me encanta esta niña por como cuida a mi primo’ No puedes pensar así”.