Uno de los días más esperados por las amantes de la moda y el lujo ha llegado. Este jueves la Plaza de España de Sevilla se engalana con motivo del desfile con el que la Maison Dior presenta al mundo su colección Cruise 2023, esa con la que entre temporada y temporada de Alta Costura se adelantan tendencias futuras. Son numerosos los rostros conocidos que han acudido a esta esperada cita de la que ha habido mucho secretismo. Una de las mujeres que más luce esta exclusiva firma en nuestro país es, sin lugar a dudas, Carmen Lomana. La socialité no ha recibido la invitación al desfile ni a la posterior fiesta, algo que no le ha sentado nada bien.

Minutos antes a que diera el pistoletazo de salida al desfile de Dior, Carmen Lomana se ha sentado en ‘Ya son las ocho’ para hablar de esta esperada cita del mundo de la moda. «Es la gran intriga porque ¿a quién han invitado? De la ciudad de Sevilla no hay ni un 5% de la sociedad sevillana. No sabemos quienes han hecho las invitaciones o en qué se han basado. Yo pregunté como buyer (como cliente) a quiénes iban a invitar. Me dijeron que a partir de los que gasten 100.000 euros al menos al año comprando«, ha comenzado relatando la colaboradora de televisión. «Me pareció algo tan ridículo. Pero es que yo he visto gente ahí que no ha pisado Dior en su vida«, dice.

Carmen Lomana asegura que «está todo el mundo un poco descolocado porque si Dior hace un desfile en España y en Sevilla yo creo que tendría que haber una representación importante de la sociedad sevillana y española. Luego está muy bien que traigan gente de fuera. Creo que hay 900 invitados y a mí eso me parece demasiado para un desfile», ha continuado explicando la socialité. Pero ella lo tiene claro: «Vamos si hay alguien que tiene que estar ahí, esa soy yo», ha dicho de manera rotunda. «Por muchas cosas. Primero porque siempre he tenido una relación muy estrecha con Dior, he ido a todos los desfiles de Alta Costura y después estas navidades hice una cena en mi casa para Dior. Me dijeron ellos que hiciera yo las invitaciones porque conocía a mucha gente», continúa diciendo.

Además recuerda que «en el Museo del Traje cuando el Ministerio de Cultura me pidió hace runa exposición de mi colección había diez o doce vestidos de Dior. Por eso te digo. Además, se supone que yo soy una persona también conocida, influencer, que escribo en un periódico y compradora de Dior, pero creo que no voy a volver a comprar», sentencia. La socialité y empresaria se ha mostrado muy disgustada por no haber sido invitada a uno de los eventos más esperados del momento.