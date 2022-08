Bertín Osborne no puede más. El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ está harto y ha utilizado sus redes sociales para avisar a todos sus seguidores de lo que le está ocurriendo. Sin ningún tipo de filtros, el cantante de rancheras ha montado en cólera después de conocer que hay varias cuentas que están suplantando su identidad y están pidiendo dinero haciéndose pasar por él.

Vídeo: Redes sociales

Aunque no suele hacer mucho caso a las polémicas, lo cierto es que el hecho de que le suplanten la identidad en redes sociales ha podido con él. Bertín Osborne ha sacado a relucir su carácter y ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram avisando a todos los que le siguen de lo que está ocurriendo. No se ha cortado y ha dicho todo lo que piensa. «Mi única cuenta del mundo mundial de Instagram que tengo es esta, con el click azul ese que no sé cómo es, pero ahí está», anuncia visiblemente cabreado para garantizar que tan solo es esta vía por la que se comunica.

«Esta es la única cuenta, las demás son todas de piratas. ¡Denunciadlos a todos porque es el colmo ya! Estoy aquí para deciros que estoy recibiendo innumerables notas de gente que dice que hay no sé cuentas cuentas piratas mías de suplantadores de personalidad», señalaba. No contento con esto, ha insistido en que esta práctica le parece lamentable y ha señalado a todos aquellos que la practican: ”¡Son todos unos delincuentes y sinvergüenzas, que encima os piden dinero, que ya es el colmo!”. Vea el vídeo para conocer de primera mano la reacción de Bertín Osborne a aquellos que intentan suplantar su identidad.

¿Reconciliación con Fabiola?

Bertín y Fabiola anunciaron su separación a principios de 2021 y hace unas semanas el cantante se pronunciaba sobre una posible segunda oportunidad. «En el caso de sentarme con Fabiola a hablar tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad», contaba en su visita a ‘Viva la vida’. Asimismo, ha subrayado que las que te «tienen que dar una segunda oportunidad son siempre las mujeres. No voy a venir yo ahora de machito chulito».

Año y medio después de su separación, el presentador ha indicado que ambos están muy bien en este preciso instante. «Nosotros coincidimos en mil cosas de la vida, pero hay momentos en los que la convivencia es complicada. Ya está. No pasa nada. Seguimos siendo más amigos ahora que antes. Fíjate lo que te digo». Además, dejaba claro que estaba completamente cerrado al amor.