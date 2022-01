Mónica Pont acudió a un centro para lavar a su mascota, algo rutinario por lo que acabó en el hospital herida de gravedad. ¿El motivo? Para llegar a tiempo no se puso el cinturón de seguridad y esto provocó que jamás llegara a su destino, sin duda, una mala decisión de la que todavía se arrepiente desde aquel 9 de diciembre. La actriz tuvo un accidente de tráfico en México cuando una furgoneta chocó contra su coche y ha sido ahora cuando ha revelado más detalles de un día que nunca hubiera querido vivir. Todavía convaleciente, pues está centrada en recuperarse y volver a ser la de siempre, Mónica Pont ha dado detalles del shock que vivió a más de 10.000 kilómetros de nuestro país. «Cogí el coche deprisa, no me puse el cinturón de seguridad, y no sé qué pasó porque perdí el conocimiento», ha dicho.

En sus palabras se vislumbra el agobio que le produjo este choque que no solo le provocó heridas, sino un coma que duró varias horas y del que afortunadamente se recuperó. «Mi cabeza se me abrió, se me veía hasta el cráneo porque mi cara explotó contra el cristal. Se me arrancó todo el cuero cabelludo, me abrí la ceja, el párpado y esto terminó en una conmoción cerebral por la que estuve cinco horas en coma», ha explicado a La Razón. La artista que vive en México desde antes de la pandemia, asegura estar agradecida a los médicos por la labor que hicieron con ella y, sobre todo, por salvarla de un trágico final. “Yo no quiero vender morbo, y si publiqué esto en Instagram fue en agradecimiento a mi cirujano y a todos los que me ayudaron”, añade.

