Mónica Hoyos ha encontrado nuevo novio en plena pandemia y, aunque se queje de que ya no sale tanto en televisión, su vida ha dado un giro positivo. Así habla la peruana de su nueva vida. Vea el vídeo

Mónica Hoyos ha dado mucho juego en su paso por los platós de televisión por su ferviente forma de defender su verdad, frente a la de sus muchísimos enemigos. El principal es, quizá, Carlos Lozano, aunque carga más duro contra la exnovia de este, Miriam Saavedra. Pero de estos avatares hace ya mucho y es que desde que pasó por ‘Supervivientes’ coincidiendo no solo con su ex, sino también con Isabel Pantoja, ha desaparecido de la escena pública. Mónica Hoyos está cabreada con la forma en la que le han dado la espalda tras demostrar su valía en la isla, pero al menos el 2020 no ha sido tan devastador como ella creía. Mientras todos sufríamos un confinamiento y recibíamos con horror las noticias sobre el coronavirus, la peruana ha encontrado un hueco para el amor y es que, tal y como confiesa, está de nuevo enamorada.

Vídeo: Europa Press

Con 44 años recién cumplidos y dispuesta a festejarlo por todo lo alto, eso sí, hasta donde las restricciones del coronavirus le permiten, Mónica Hoyos parece feliz por haber encontrado la estabilidad ansiada en su vida. La atención mediática ha bajado, lo que se traduce en menos trabajo delante de las cámaras, aunque en las redes sociales sigue encontrando una buena fuente de ingresos. Pero más allá del trabajo, el amor ahora nubla sus días para ayudarle a no reparar en lo malo y ver tan solo las cosas buenas que la vida le ha deparado. Y es que un hombre que la entienda, que sepa estar a su lado, la respete y, encima, le colme de mimos y atenciones es difícil de encontrar, más en plena pandemia, pero ella lo ha conseguido y así habla Mónica Hoyos, a punto de celebrar su 44 cumpleaños, los avatares de su nueva relación.