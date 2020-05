5 Su peor momento en Sálvame

Yo no soy de las que dice sí a todo. Tengo unas opiniones personales, que no me gusta que me las quiten. Me sentí incómoda porque no sentí apoyo por parte de nadie. Creo que hay un grupo muy cerrado y no les hizo gracia que no compartiera su opinión. Tú te puedes prestar al juego, pero llega a un punto, que no sé si es por ganas de humillarte, pero que no está bien. A pesar de eso, he vuelto a verlos y todo bien, pero en ese momento lo pasé mal. Considero que se equivocaron y no estuvieron acertados conmigo.