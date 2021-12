Gloria Camila pasa las semanas concentrada en sus compromisos profesionales. Su faceta como actriz le ocupa gran parte de su tiempo, así como la de ‘influencer’. Sin embargo, entre obligación y obligación, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano encuentra huecos para disfrutar de planes divertidos. Eso es lo que hizo este pasado jueves cuando salió con su pareja, David, por el centro de Madrid.

En este frío paseo por el centro de la capital, Gloria Camila se encontró con un fan de su madre. El joven, que no podía evitar mostrar su sorpresa al verla tan cerca de él, no dejó de llorar. La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano, junto a su pareja, no duda en pararse con un joven, que le canta una canción de su madre a la salida del concierto de María Toledo.

Muy emocionado, el joven no para de llorar al abrazar a Gloria Camila y ella le pide que cante de lo más cariñosa con él con el que compartió algunos minutos de conversación. La ‘influencer’ se emocionó al escucharlo cantar tan bien e incluso lo animó a que se presentara a algún concurso.

El momento surrealista vivido por Gloria Camila con un fan

Vídeo: Europa Press.