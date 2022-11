Gloria Camila no atraviesa una de las mejores etapas de su vida. Después de su salida de ‘Pesadilla en el paraíso’, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se veía en la obligación de hacer un parón en las redes sociales para recuperarse de un delicado momento personal. Poco después volvió a la vida pública, pero de vez en cuando sorprende compartiendo reflexiones misteriosas que indican que no está bien.

Hace apenas unas horas, la joven escribía un texto sobre un fondo negro que no hemos sabido interpretar, pero que hace ver que no atraviesa un buen momento. Además, parece dirigirse a un grupo de personas, pero por supuesto, no ha querido revelar su identidad: «Fuisteis una importante parte de mi. La más importante. Pero es que ya no estoy ahí. Estoy en otro sitio. No sé si peor o mejor. No lo sé, distinto. Mío», ha escrito rotunda sin querer decir a quién va dedicado.

La joven dedica un rotundo mensaje: ¿a quién va dirigido?

No hay duda de que este texto ha preocupado a todos. Sus fieles seguidores, que le han demostrado siempre que están ahí siempre, pase lo que pase, no han parado de preguntarle qué ocurre. Ella, en cambio, ha querido hacer seguir haciendo vida normal de cara a sus fans y ha compartido Stories que nada tienen que ver con la reflexión que compartía hace unas horas. Habrá que esperar para ver si se atreve a contar qué ha ocurrido para que haya compartido este mensaje tan misterioso. Además, se lo dedica a varias personas, lo que hace que todavía sea más misterioso.

Fue el pasado mes de octubre cuando Gloria Camila daba el paso de hacer público su mal momento personal. Tras su salida del reality, la joven tuvo que ver todo lo que había sufrido su padre, que estaba en ese momento en plena crisis con Ana María Aldón. La hija de Ortega Cano emitió n comunicado en el que anunciaba que se alejaba temporalmente de los medios de comunicación debido a la depresión que padecía.

«(…) Vengo a hablaros de mí y de cómo me siento.

Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, todo eso se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando.

Mi paso por el concurso ha sido un punto de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, a veces es bueno alejarte para valorar tanto lo bueno como lo malo. En este caso me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es el hecho de aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie pero si pido comprensión y respeto.

Entiendo que al ser personaje público mi vida y lo que me rodea sea noticia tanto para bien como para mal, teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia, e incluso pensando que arreglaría un poco mi mundo, pero me equivocada.

Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara ni mental «emocionalmente y poder llegara separar lo que os mi vida publica con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático.

Me centrará de lleno en mi vida personal haciendo lo que más me gusta, seguiré subiendo fotos, compartiendo un pedacito de mi vida con todos vosotros e iniciando proyectos que tengo en mente, y hasta que vuelva a ser yo al 100%.

Ahora me debo a mi familia y amigos y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará.

Dicho esto, quiero añadir la importancia de la salud mental, no debemos avergonzamos por sentimos en un momento dado deprimidos o tristes, debemos dar visibilidad y azar nuestra voz. Y que el hecho de ser personajes públicos no da el derecho a destruirnos como personas.

Gracias a los que día día nos mostráis vuestro apoyo, y nos mandáis muestras de cariño, nos dais vitaminas para continuar luchando,

Os quiamo

GOM».

¿Se ha terminado de recuperar Gloria Camila o por el contrario necesita todavía ayuda profesional para su día a día?