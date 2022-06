Desde hace un año poco o nada de sabe de las hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger . Las gemelas Victoria y Cristina Iglesias eran muy activas en el universo 2.0, donde solían posar desde destinos paradisíacos y presumir de una vida no apta para todos los bolsillos. El lujo, las mansiones o los viajes eran solo algunos de los ingredientes de su día a día, sin embargo, desde hace aproximadamente 12 meses están desaparecidas. Ambas tomaron la decisión casi a la vez y, prueba de ello, que desde el verano del año 2021 no hayan publicado ninguna foto en su perfil de Instagram. Han abandonado las redes sociales y han optado por mantener un perfil bajo en el que no dan pistas de sus pasos ni tampoco de su localización.

Fue en el año 2017 cuando se lanzaron al mundo influencer, no obstante, cuatro años más tarde han dejado de lado esta profesión. Victoria y Cristina prefieren centrarse en otro campo y no ser activas, a pesar del número de seguidores que poseen en sus cuentas. Ambas hermanas se consagraron como prescriptoras de moda en tiempo récord y actualmente tienen más de 150.000 followers en sus perfiles, pues despierta mucha curiosidad la vida que llevan en Marbella, Miami o Bahamas. Precisamente fueron estas islas las que se convirtieron en el hogar familiar del cantante y su familia durante la pandemia, tal y como se supo gracias a las imágenes publicadas por ellas.