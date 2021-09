Joan Fuentes

-Edad: 29 años

-Altura: 1,82 cm

-Estudios en curso y/o cursados: ESO

-Hobbies: Soy un apasionado del deporte, me encanta practicar y aprender todo tipo de

disciplinas y ligarlo a una vida de hábitos saludables, me declaro un apasionado del cine y

en mi agenda tengo pendiente aprender a tocar el piano, ya que me encanta la música y

en especial este instrumento, que me llama muchísimo la atención.