Rocío Carrasco ha llegado a plató para estrenarse como colaboradora en ‘Sálvame’ y ha explicado cuál será su misión a partir de ahora.

¡Misterio resuelto! Por fin, este miércoles se ha descubierto cuál será la nueva función de Rocío Carrasco en el plató de ‘Sálvame’ y es que esta era la verdadera pregunta de la audiencia. La hija de Rocío Jurado es el nuevo fichaje bomba del programa de Telecinco, pero hasta ahora muy pocos eran conocedores de qué haría cada semana. Después de dos días cebando su papel en el programa y después de que las redes sociales no hablaran de otra cosa, ella misma ha desvelado qué hará en el espacio vespertino. Su estreno ha sido por todo lo alto y, prueba de ello, que desde el comienzo de ‘Sálvame’ no hayan hablado de otra cosa. Rocío Carrasco ha sido la auténtica protagonista del día, siendo ella misma la que ha destapado el secreto ante la audiencia.

Tras abrir una caja en la que había un teléfono con un cartel que decía «Hable con ella», Rocío ha explicado en qué consistirá exactamente su sección. «Voy a explicarlo. He venido al programa para escuchar que creo que es una cosa muy importante para escuchar, es defensora de la audiencia», ha dicho. De este modo, trasladará la queja de espectadores y famosos a esta sección cargada de novedades. «Además, vamos a darle cabida a aquellos espectadores que son conocidos o famosos que se encuentran en situaciones parecidas a la mía y yo pongo mi teléfono a disposición para que me lo cuenten. Me pueden contar lo que quieran y yo lo transmitiré», ha contado.

A partir de ahora, Rocío Carrasco ocupará el mismo puesto que en su día ocuparon María Teresa Campos o Kiko Matamoros. Después de un éxito arrollador y de que gran parte de nuestro país se sitúe a su favor, la cúpula ha decidido que sea ella quien ahora escuche y defienda la opinión de la audiencia en ‘Sálvame’. «Me puedes mandar audios, WhatsApp, vídeos…lo que quieras», ha finalizado. No ha sido fácil su estreno, pero todo apunta a que ella pondrá todo de su parte porque poco a poco se la conozca en una faceta diferente. Años después de que trabajara como copresentadora en ‘Hable con ellas’, programa que se llama como su actual sección, Rociito vuelve por todo lo alto.

Lo hace días después de recibir la llamada de uno de los productores ejecutivos de la serie que le ha permitido contar su verdad. La propia Rocío ha explicado cómo se fraguó su fichaje, dejando claro que esta contratación ha sido completamente inesperada. «Esto se ha decidido hace 4 días. No estaba previsto cuando comenzó la docuserie. No he tenido ese momento de pensar ¿qué voy a hacer ahora? Recibí la propuesta…Yo estaba en casa con una compañera, con Anais, que estábamos preparando para la segunda temporada y me llamaron. Me llamó Adrián por teléfono y me dijo que había pensado esto y me preguntó si me apetecía. Me puse un poco nerviosa y le dije que me diera un día más y me dijo que sí. Fidel me dijo que si estaba fuerte lo hiciera y Anais me dijo lo mismo. Adrián me dijo que se lo tenía que decir pronto porque empezaba a la semana siguiente», ha relatado.