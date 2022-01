Lleva años alejada de la televisión, pero no por ello ha dejado de ocupar titulares por sus problemas de adicción. Miriam Sánchez ha vuelto a alarmar a todos tras protagonizar un altercado en un restaurante el el municipio gaditano de Conil. La que fuera pareja de Pipi Estrada –ex novio, a su vez, de Terelu Campos-.

Según el testimonio de un testigo en ‘Sálvame‘, la que fuera ganadora de ‘Supervivientes’ en 2008 ha montado una escena bastante desagradable en un local: «Vimos a Miriam Sánchez en un estado complicado, cayéndose por las calles… Tiró copas al suelo». Su comportamiento agresivo y nervioso obligaron a los responsables del negocio a llamar a las autoridades.

«Le pegaba al dueño de un bar aquí al lado», ha contado alguien que vio a Miriam fuera de sí. Una conducta a la que nadie pudo poner freno hasta que se presentó la policía. Según el testimonio del trabajador del restaurante, tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad porque la exactriz porno «le pegaba al dueño de un bar aquí al lado, una movida». Según sus palabras, los agentes la identificaron: «Empezó con las manos en el capó, como perreando con el culo». Minutos después, varias personas la habrían visto «en el suelo al lado de una fuente… algo muy, muy heavy».

Tras tener conocimiento de este desafortunado episodio, Miriam Sánchez ha respondido con un desgarrador testimonio del momento que atraviesa. «A veces pierdes la cordura de ti misma», ha reconocido. A punto de cumplir 41 años, -lo hará el próximo 31 de enero- la de Vallecas se ha quejado de la «falta de apoyo familiar» y la «falta de apoyo social».

Miriam Sánchez ha admitido también que ha sufrido numerosas recaídas. No le resulta fácil hacer frente a su día a día sin el apoyo de una pareja y teniendo que cuidar de su hija. A todo ello se suma su voluntad de iniciar una nueva etapa a nivel profesional que se aleje de lo que hizo en el pasado ante las cámaras. «Estoy sola en la vida», se ha lamentado.

Kiko Matamoros: «La he visto en estados preocupantes»

«Llevo un nivel de ansiedad que me bebo el agua de los charcos y del Nilo también», ha contado Sánchez. Kiko Matamoros, amigo de Pipi Estrada, ha explicado en ‘Sálvame’ que a lo largo de los años ha sido testigo de los vaivenes de Miriam Sánchez: «La he visto en estados preocupantes». Asimismo, ha recordado que sus adicciones comenzaron tiempo atrás, cuando aún no salía con el periodista deportivo: «Comenzó con Pipi y dejó todo eso. Estuvo bastante estable durante 10 años en los que no ha tenido problema de ningún tipo».

«Miriam me produce mucha ternura. Al año de la ruptura, recobré la relación con ella. Y a raíz de la ruptura con su última pareja han venido los problemas. Estoy con ella, y estos capítulos me parten el alma», zanjaba el colaborador.