Según ha podido saber la revista SEMANA, Miriam Sánchez ya ha dado el primer paso. Se ha mudado a Lanzarote y tenemos todos los detalles.

Miriam Sánchez ya ha comenzado su nueva vida. Tras una época autodestructiva en la que su entorno estaba muy preocupado por su estado de salud, ha tomado la decisión. Ha hecho las maletas para empezar de cero, pues quiere dejar atrás los escándalos y olvidar los últimos altercados que ha protagonizado. Un cambio de chip por el que, según ha podido saber SEMANA en exclusiva, dejó Madrid el día 31 de agosto. ¿Su destino? Lanzarote. La que fuera colaboradora de televisión ha elegido esta isla junto a su pareja y, aunque todavía no tienen trabajo, ya están instalados en su nueva casa. Un giro que han dado gracias al alquiler que Miriam Sánchez percibe mensualmente de las dos casas que posee en la capital y es que, tal y como confirman a este medio, Miriam acaba de arrendar también el piso en el que residía.

Por una de ellas percibe 1800 euros al mes y por la otra al ser de menores dimensiones, una cifra más baja. Esto permitirá a Miriam Sánchez vivir holgadamente en la isla, ya que allí la vida es más barata que en Madrid. De hecho, en agosto se reveló que Canarias es la tercera comunidad en la que ha caído más el alquiler en España, buenas noticias para ella ahora que acaba de mudarse a Lanzarote. Eso no quita que su entorno esté preocupado, aunque confían en que este cambio sea positivo para ella. Creen que cambiar de aires puede servir a Miriam para hacer borrón y cuenta nueva, a pesar de que eso implique irse a más de 2000 kilómetros de su casa.

Sobre estas novedades en el día a día de Miriam Sánchez hemos querido charlar con el padre de su hija, Pipi Estrada, sin embargo, el periodista no quiere hacer declaraciones. Puestos en contacto con él insiste en que le desea lo mejor, ya que ha sido alguien importante durante varios años, pero no quiere desvelar nada sobre ella. No dirá ni una palabra sobre su ex. Su entorno ha cerrado filas y prefieren que sea ella quien hable con los medios. No obstante, Miriam ha desaparecido de sus redes sociales. Fue precisamente en el universo 2.0 donde anunció la venta de enseres personales para hacer frente a una situación económica delicada. Hace algún tiempo informó de la venta de su coche, del título de ganadora de ‘Supervivientes’ o de sus prótesis mamarias, lo que hizo saltar todas las alarmas.

Reapareció en televisión hace dos años y lo hizo en una entrevista en la que confesó haber sufrido una depresión y en la que relató las adicciones a las que había estado atada. «Estoy viva de milagro», llegó a decir. Parecía entonces que su mente había hecho click, no obstante, no ha sido hasta dos años después cuando ha dado un puñetazo sobre la mesa para dar un cambio de 180 grados. Ahora ha cambiado de residencia y ha dejado de lado las malas compañías que no ayudaban a su recuperación.