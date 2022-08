Las imágenes de la bronca en plena calle entre Pipi Estrada y Miriam Sánchez, han puesto todas las miradas en el colaborador y su ex. El periodista deportivo ha justificado la pelea alegando que ella estaba «fuera de sí», pero ahora esta ha querido aclarar lo sucedido. «Llevo 10 años callada», dice. «Reconozco que se me fue la mano el otro día y perdí el control. Pero a mí me pasó una cosa concreta. Las personas vamos acumulando gotas y el vaso se llena. Y llega un momento que una persona explosiona». Al parecer, lo que hizo que estallara a gritos fue un asunto relacionado con la hija que tienen en común. «En ese momento le dije a Pipi que antes de irse al reality… que firmara un papel. Pipi es un mentiroso compulsivo. Lo que hago por mi hija es llevarme bien con alguien que constantemente me decepciona. Sigo en España por mi hija, si no me hubiera marchado de aquí».

«Pipi me anula como persona. Me anulaba antes y me anula ahora», se lamenta. En una conexión en directo en ‘Sálvame’ ha explicado que se encuentra mejor de salud, dentro de lo que cabe: «Estoy regular y este señor no me deja levantar cabeza… La única enfermedad que tengo es ansiedad puntal cuando me hace daño. No soy bipolar. Voy al psicólogo para tratarme las dificultades que he tenido en mi vida. No tengo familia que me haya apoyado. No he tenido madre. No he tenido las cosas nada fáciles».

«Pipi Estrada me dijo que yo era un trozo de mierda porque fui una actriz porno», se lamenta Miriam Sánchez

«A mí Pipi no me trata bien con respecto a mi hija», prosigue en su intervención en Telecinco. Asegura estar cansada de las «mentiras» del que fue su pareja. «En el 2013 me amenazó y me dijo: ‘Tú eres una actriz porno y yo voy a ganar la custodia de mi hija porque soy un periodista reputado’. Desde entonces me ha dicho que el millón de euros que he ganado en televisión lo he ganado por el porno. Me dijo que yo era un trozo de mierda porque fui una actriz porno».

«Llevo callada 10 años callada de toda la mierda que tiene encima. Tiene más mierda que una granja encima», insiste. «No puedo hablar porque tengo una hija». En sus declaraciones deja entrever que lo que cuenta Pipi Estrada en televisión no se corresponde con la realidad. Y que este no se hace responsable de sus obligaciones familiares. Cabreada, se queja: «Quiero defenderme. El problema de base es la falta de red de apoyo familiar. Quiero limpiar mi imagen porque no sé cómo meterle una zapatilla en la boca. A veces pierdo la cordura de mí misma».