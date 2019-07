Llevábamos mucho tiempo sin saber nada de Miriam Sánchez, la que fuera ganadora de ‘Supervivientes 2008‘ y expareja de Pipi Estrada. Tras un tiempo alejada del foco mediático, ha reaparecido y lo ha hecho con una imagen totalmente renovada a lo que nos tiene acostumbradas y que ha sorprendido a todos.

Miriam Sánchez ha reaparecido tras un tiempo alejada de los medios

Miriam Sánchez ha compartido a través de las redes que se ha sometido a varios retoques estéticos después de haber engordado más de 10 kilos. Esta decisión es porque la que fuera colaboradora de televisión ya no se ve bien con ella misma.

Lo ha hecho con nueva imagen: con 10 kilos más y de morena

Ha sido la propia Miriam quien lo ha desvelado a través de su cuenta de Instagram. «El tiempo ha pasado y he engordado más de 10 kilos… Es por ello que junto a CEME vamos a retomar mi imagen y poder volver a verme bien y sentirme bien conmigo misma», ha confesado junto a una imagen en la que aparece además con su melena morena y más cortita.

El tratamiento que se va a realizar

«Me voy a realizar una lipovaser de varias zonas: papada, abdomen, flancos, cara interna de los muslos y brazos«, ha dicho. Este tratamiento tiene un precio de 1.800 euros por zona aproximadamente, por lo que Miriam Sánchez va a inventir ahora para sentirse mejor con ella misma.

La reacción de sus seguidores

Los seguidores de Miriam Sánchez se han mostrado muy sorprendidos por esta decisión y le han dejado un sinfín de comentarios. La mayoría de ellos positivos, dando muchos ánimos a la colaboradora.

Hace unos meses fue acusada de robar en unos grandes almacenes

Las últimas noticias que tuvimos de la concursante de ‘Supervivientes’ fue a finales de febrero cuando fue detenida presuntamente por robar en unos grandes almacenes situados en el Paseo de la Castellana de Madrid por una suma de más de 900 euros.

A Pipi Estrada le sentó fatal esta noticia

Una noticia que afectó mucho a su ex, Pipi Estrada: «Estoy destrozado. Me enteré de esto como el resto, leyendo la prensa, y no pude evitar tener ganas de llorar. Para mí ha sido como si un hierro ardiendo me atravesara el estómago», confesó en su momento.