Según indican testigos presenciales a SEMANA, la colaboradora ha sido vista entrado al consultorio de Covid-19 del Hospital La Princesa de Madrid.

Hace un mes, Miriam Saavedra relataba en ‘Sálvame’ un desgarrador testimonio en el que mostraba su preocupación por el drama que estaba viviendo su familia por culpa del Covid-19. En concreto, la ganadora de ‘GH VIP 6’ aseguraba que su padre y su hermana estaban en un estado muy delicado y le pedía al Gobierno de Perú que le ayudara para paliar la situación. Ahora, unas semanas después, es la propia peruana quien está preocupada por su salid.

Miriam Saavedra ha visitado este mismo viernes el Hospital La Princesa de Madrid, tal y como ha podido saber SEMANA. Según indican testigos presenciales a esta revista, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha sido vista entrado al consultorio de Covid-19 del centro hospitalario.

Aunque se desconocen los motivos, podría haber acudido a realizarse a una de las pruebas por haber estado en contacto con alguien que hubiera dado positivo. Si así fuera, siguiendo los protocolos sanitarios de la Comunidad de Madrid, la peruana deberá permanecer confinada en su casa hasta que le dieran los resultados.

En caso de que estos fueran positivos, todos aquellos que estuvieron en contacto con Saavedra tendrían que hacerse la prueba, además de hacer cuarentena. La última vez que la peruana acudió al programa de las tardes de Telecinco fue el pasado 27 de agosto y coincidió con Víctor Sandoval, Kiko Jiménez, María Patiño, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Rafa Mora y Anabel Pantoja.

La grave situación de la familia de Miriam Saavedra

A mediados de agosto, una compungida Miriam Saavedra reconocía en ‘Sálvame’ que su familia estaba muy grave después de haber dado positivo por coronavirus. La ex de Carlos Lozano desvelaba que su padre se estaba muriendo y se sentía angustiada por no poder estar cerca de su familia en estos difíciles momentos.

«Mi padre está muy grave, me han dicho que está muy mal, lo peor de todo es que estoy fatal. Pido al presidente de mi país que lo ayude, no puede respirar (…) Los hospitales están colapsados, no hay camas ni atención. Está en una situación delicada», añadía. Después de estas palabras Miriam Saveedra explicaba que, además de su padre, su hermana también tiene coronavirus y graves consecuencias después de haberlo contraído. «Mi hermana tiene mi misma edad y está fatal, tampoco puede respirar. Se está asfixiando…el coronavirus no es un juego», decía. Su denuncia tenía como objetivo conseguir ciertos cambios en la actitud del país. «Me siento impotente”, comentaba Miriam llorando después de hacer una petición a los políticos: “No hay oxígeno, no hay oxímetros… por favor, copiad lo que se está haciendo aquí, la gente se está muriendo”. Este alegato ponía los pelos de punta a la audiencia, pero la de Perú no imaginaba lo que estaba por llegar en pleno directo.

Sin embargo, en medio de su relato, una confusión hizo creer a Miriam Saavedra que había muerto su progenitor durante el programa de las tardes de Telecinco. En concreto, Víctor Sandoval se acercaba a donde estaba la peruana junto a Kiko Hernández para comunicarse las supuestas palabras que le había hecho llegar la representante de la colaboradora. «Acaba de fallecer», decía el colaborador.

Sin embargo, todo quedó en un susto. A pesar de que su padre seguía grave, no había fallecido. «He hablado con mi mamá. Yo solo quiero que se tomen en serio esta situación, que hagan algo», insistía la peruana después de perder los nervios por creer que su padre había muerto. Tiempo después Miriam ha comentado que su familia estaba luchando por aferrarse a la vida, por lo que ha intentado concienciar a la gente para que se dieran cuenta de la importancia que tiene tomarse en serio esta pandemia, así como las medidas a las que hay que hacer frente.

Recupera su figura tras el verano

Con la vuelta a la rutina y después del verano, Miriam Saavedra se ha puesto manos a la obra para eliminar todos los excesos de sus vacaciones. Tal y como ha explicado ella misma en sus redes sociales, la colaboradora se ha sometido a un tratamiento que le ha ayudado a reducir un total de seis centímetros de cintura. “Madre mía, esto es realmente increíble. Yo estoy súper contenta con los resultados. Siempre es importante retomarlo porque uno se va de vacaciones, empieza la rutina de trabajo y se olvida. Yo ya perdí 6 centímetros (…) he reducido bastante después de todo lo que he comido en la cuarentena”, explicaba.