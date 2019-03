Miriam Saavedra no puede estar más orgullosa de todos los proyectos que se le han presentado tras su paso y posterior victoria en ‘Gran Hermano VIP’. Esto le ha permitido encontrar trabajo en España, por lo que no ha dudado en quedarse y aprovechar este gran momento profesional.

Ella misma ha querido hacer pública su ilusión: “Actualmente me encuentro en España, trabajando y viviendo una etapa muy feliz después de salir de la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Me he encontrado con gente que me da mucho cariño”, comenta en su canal de Mtmad.

Esta oportunidad le ha hecho san feliz que no le importaría volver a la casa de Guadalix: “Ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida, y ha sido un aprendizaje”, explica con emoción.