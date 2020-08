Miriam Saavedra ha protagonizado en ‘Sálvame’ un momento que jamás olvidará. Tras revelar lo grave que está su padre le han comunicado una noticia errónea.

Aunque estaba previsto que Miriam Saavedra acudiera a ‘Sálvame‘ este jueves para charlar sobre asuntos que nada tenían que ver con la pesadilla que está viviendo, finalmente ha vivido algo insólito en el programa vespertino. De repente y de manera inesperada, la princesa inca desvelaba cómo está su familia tras haber contraído el coronavirus. «Mi padre se está muriendo. He estado toda la noche buscando respiradores, la gente se está muriendo…Estoy lejos de mi familia», comenzaba diciendo Miriam desesperada. Su grito revelaba la angustia que ahora mismo padece, pues está separada de su familia por miles de kilómetros. Sin poder dar demasiados detalles al respecto, la ex de Carlos Lozano ha comentado la gravedad de su progenitor.

«Mi padre está muy grave, me han dicho que está muy mal, lo peor de todo es que estoy fatal. Pido al presidente de mi país que lo ayude, no puede respirar (…) Los hospitales están colapsados, no hay camas ni atención. Está en una situación delicada», añadía. Después de estas palabras Miriam Saveedra explicaba que, además de su padre, su hermana también tiene coronavirus y graves consecuencias después de haberlo contraído. «Mi hermana tiene mi misma edad y está fatal, tampoco puede respirar. Se está asfixiando…el coronavirus no es un juego», decía. Su denuncia tenía como objetivo conseguir ciertos cambios en la actitud del país. «Me siento impotente”, comentaba Miriam llorando después de hacer una petición a los políticos: “No hay oxígeno, no hay oxímetros… por favor, copiad lo que se está haciendo aquí, la gente se está muriendo”. Este alegato ponía los pelos de punta a la audiencia, pero la de Perú no imaginaba lo que estaba por llegar en pleno directo.

Víctor Sandoval corría al lugar en el que estaba Miriam Saavedra para comunicarle las supuestas palabras que le había hecho llegar la representante de la colaboradora. «Acaba de fallecer», espetaba Víctor.«¿Qué? ¡No! ¿Que acaba de morir?», gritaba Miriam después de que se le soltara esta noticia tan impactante en ‘Sálvame’. No podía dar crédito, por lo que Kiko Hernández le pedía que saliera de plató para realizar las llamadas pertinentes para corroborar o no si la noticia era cierta. «Dice que acaba de fallecer tu padre, llama por teléfono«, le comentaban.

En ese momento y ante la mirada estupefacta de Miriam, la joven ha pedido de forma apresurada su teléfono móvil para comprobarlo y, según le ha revelado, la muerte no se había producido. Es cierto que estaba grave, pero no había más cambios que estuvieran relacionados con la salud de su padre.

Todo había quedado en un susto, afortunadamente. El colaborador, al parecer, había malinterpretado el mensaje que le había mandado la mánager de Miriam y su padre no había muerto, aunque seguía estando grave. «Miriam, tranquila. Está grave pero no ha fallecido. Hay que tener mucho cuidado con los mensajes», decía el presentador intentando tranquilizar a Saavedra. Ha sido poco después cuando la ganadora de ‘GH VIP‘ ha comentado qué le habían dicho sus familiares en la llamada telefónica. «He hablado con mi mamá. Yo solo quiero que se tomen en serio esta situación, que hagan algo», ha insistido la peruana intentando conseguir los medios necesarios para que su padre vuelva a respirar con normalidad.

Tiempo después Miriam ha comentado que su familia estaba luchando por aferrarse a la vida, por lo que ha intentado concienciar a la gente para que se dieran cuenta de la importancia que tiene tomarse en serio esta pandemia, así como las medidas a las que hay que hacer frente.

Ver esta publicación en Instagram 🐣 Una publicación compartida de MIRIAM (@miriamsaavdra) el 6 Ago, 2020 a las 8:27 PDT

Acusada de «ladrona»

Después de que Miriam conociera que todo estaba más tranquilo en su familia, ‘Sálvame’ ha procedido a ponerle un vídeo en el que desde un certamen de belleza le acusaban de haber robado un vestido, un hecho por el que incluso la llegaron supuestamente a eliminar del mismo. Después de que ella asegurara que había ganado Miss Sudamérica, el equipo del programa ha hecho una investigación y ha descubierto que no llegó a la final, algo sobre lo que ha sido preguntado en directo. La joven ha negado que se hubiera llevado nada que fuera suyo y ha incidido en que renunció después de enamorarse de Carlos para así poder volver a España. Sin embargo, parece que su versión no ha convencido demasiado a los colaboradores que estaban presentes en plató: «Quien dice eso es que son unas pelagatas».