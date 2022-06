Miriam Pérez, conocida más como Miri tras su paso por ‘MasterChef’ ha sufrido este fin de semana un aparatoso accidente de moto cuando fue arrollada por un coche que después del siniestro se dio a la fuga. Está sufriendo una auténtica pesadilla y trata de recomponerse más del susto y el miedo que ha dejado tras de sí el choque, que de las secuelas físicas, que también son importantes. “Estoy triste y tengo miedo, pero estoy viva, que es lo más importante”, decía la experta en cocina cuando mostraba con detalle cómo había quedado su rostro de magullado tras haber sido atropellada cuando circulaba con su moto por las calles de Madrid. Pero ahora, con el paso de los días, parece que ha recobrado en parte la normalidad en su vida, por lo que ha querido dar un paso al frente y comenzar a buscar quién le ha hecho esto, es decir, tratar de desvelar la identidad del conductor del vehículo que la arrolló.

En su reaparición pública tras su accidente, Miri ha querido dar más detalles sobre cómo se encuentra, además de agradecer a todos sus muestras de cariño y colaboración para encontrar al culpable: “Hola a todos. Escrito este mensaje para agradeceros todos los mensajes que me habéis enviado y el cariño recibido. Ha sido un accidente grave, pero me pondré buena, estoy segura”, comienza a detallar la exconcursante de ‘MasterChef’, que parece haber superado, en parte, el susto inicial, aunque aún sigue sufriendo las consecuencias del siniestro: “Ahora mismo no puedo contestar demasiado a la gente que me escribe, porque me siento muy cansada, dolorida y me mareo al mirar el móvil. Pero en cuanto esté mejor apareceré por aquí para contar por lo que estoy pasando. No es fácil”, emplaza para más adelante Miri el hablar más detalladamente sobre su estado de salud tras ser embestida por un coche que se dio a la fuga.

Miri ahora se está centrando en recuperar la salud y el ánimo perdido, pero sabe que esto es solo cuestión de tiempo y de dejarse mimar por sus seres queridos. Es por ello que ya ha comenzado a sentir la necesidad de encontrar al culpable para llevarlo ante la justicia para que responda ante su delito. Y es que bien podría tratarse de un accidente su choque, pero no así que haya huido del lugar del siniestro sin prestar auxilio a las personas implicadas en el mismo. Miri quiere que el culpable pague el daño que le ha ocasionado y que aún siente: “También estoy buscando ayuda para encontrar a la persona que conducía el coche que se dio a la fuga dejándome inconsciente a plena luz del día. Sé que era un coche marrón clarito, grande, tipo familiar, y que iba por la calle Goya de Madrid y giró hacia Velázquez el pasado sábado 28 de mayo a las 15:55 horas aproximadamente. Si alguien vio el accidente, si alguien recuerda algo, todo puede ayudar”, solicita a sus más de 200.000 fans para cerrar el cerco a su verdugo.

Lo ha pasado fatal y aún lo pasa mal, pero Miri no puede más que estar agradecida, porque sabe que ha tenido suerte: “Doy las gracias por estar viva, de poder contarlo, y del cariño que estoy sintiendo por vuestra parte. Os leo a cada uno de vosotros y me dais la vida”, se despide la concursante de ‘MasterChef’, además de pedir que compartan su mensaje para así llegar a más personas que le puedan ayudar en su búsqueda desesperada al culpable de sus males. Miri ya está en la senda de la recuperación y ahora clama justicia.