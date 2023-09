Durante más de tres décadas Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias han formado el mejor tándem. La holandesa, que conoció de forma casual al amor de su vida en el aeropuerto de Yakarta, Indonesia, ha dedicado unas tiernas palabras al cantante por su 80 cumpleaños. "Gracias por ser el esposo, padre y artista excepcional que eres", indicaba.

Un tierno mensaje por parte de Miranda Rijnsburger que llega días después de que Julio Iglesias soplara 80 velas. Su mujer le ha recordado que su legado en la música y en el seno de la familia es "eterno". Estas palabras coinciden con el post publicado por el artista en su perfil de Instagram. En el mismo agradece las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, especialmente el vídeo confeccionado por Richy Castellanos en el que muchos rostros conocidos le felicitan. "No sé si lo que voy a expresar va a ser suficiente para hacer sentir el agradecimiento de mi alma a las miles de personas en el mundo entero que me han felicitado al cumplir 80 años. Especialmente lo que has hecho tú, Richy Castellanos", aseguraba.

Julio Iglesias: "He visto a mis hijos llorar"

El emotivo vídeo no solo ha emocionado al cantante, también a sus hijos. "No sé cómo has podido reunir tantas voces maravillosas que me han hecho sentir con toda mi familia tantas emociones. Empezando por el Rey Don Juan Carlos, presidentes, artistas, deportistas. He visto a mis hijos llorar y a mi familia entera emocionarse conmigo por tantas muestras de cariño". Asimismo, Julio Iglesias subrayaba que iba intentar contactar "uno por uno" con todos los participantes del vídeo para darles las gracias. "Mi agradecimiento es para siempre. Gracias a todos y a ti Richy, campeón, tu idea ha sido muy muy especial para toda mi vida".

El Rey Juan Carlos no solo le envío unas cálidas palabras y le dijo que deseaba verle pronto, también le llamó personalmente por teléfono. Según pudo saber SEMANA, el monarca emérito realizó una llamada de 45 minutos en la que ambos tocaron diversos asuntos. "Fue una conversación distendida en la que se trataron muchos temas. El deseo de ambos es poder coincidir en Galicia", manifestaba nuestra fuente.