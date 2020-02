8 Cuando apareciste con 21 años presentando el tiempo en Antena3, nadie imagino que su espacio llegaría a ser un referente ahora de cualquier informativo

Fue todo casualidad, Jorge del Corral, director de informativos de la cadena, fue quien me ofreció dar el tiempo. Le dije que era periodista y que de eso no sabía. Pero el insistió, me pusieron junto a una pared azul y me dijeron que empezase a hablar. El espacio arrancó con mucho éxito. Cuando empecé me daban tres folios para un minuto, escritos en unos términos que yo no dominaba. Hasta que lo adopté a mi lenguaje y eso, que fue lo que me dio popularidad, en realidad lo hice porque necesitaba que mi madre entendiera lo que decía, pura supervivencia.