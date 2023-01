Shakira está imparable con su nueva canción. De hecho, sesión #53 se ha convertido en todo un récord al alcanzar 122 millones de reproducciones durante este fin de semana. Prueba de su éxito que incluso se haya creado una aplicación para saber los beneficios obtenidos por la colombiana gracias a las escuchas de su tema en todas y cada una de las plataformas digitales. Una calculadora que te muestra en tiempo real el dinero que está ganando, aunque señalan que es una cifra aproximada. Pero, ¿de cuánto estamos hablando?

Shakira, muy orgullosa de sí misma

En Youtube, de momento, ha ganado 512.000 dólares, en Amazon también medio millón, en Spotify 360.000 y en Appe más de 1.200.000, números que si se suman dejan ver que hasta ahora ha ganado más de 2.588.000 $, lo cual demuestra que a nivel monetario le está yendo muy bien también. Eso sí, cabe señalar que esta canción en la que habla de Piqué no es la única que le está reportando en este sentido. Hablamos de los otros dos temas que forman una trilogía hablando del desamor de Piqué y es que tanto en ‘Monotonía’ como en ‘Te felicito’ ella también hacía mención a todo lo vivido con el exfutbolista, aunque no de una forma tan cristalina.

‘Te felicito’, la cual se lanzó en el mes de abril de 2022, lleva 445.000 millones de reproducciones, generando entre las principales plataformas cerca de 10 millones de dólares. ‘Monotonía’, de la mano de Ozuna, lanzada hace solamente dos meses, lleva 166 millones de reproducciones que se transforma en 3.554.000$, cifras que también revelan lo cerca que ha estado Shakira de lograr este número en tan solo un fin de semana. Sumando todo nos damos cuenta que Shakira con las tres canciones ha generado un total de 15.643.000 dólares.

La colombiana no puede estar más orgullosa y satisfecha con lo conseguido. «Me dicen que es la canción en español que más rápido ha logrado este récord. Que alguien me pellizque si es cierto», decía Shakira estos días. Todavía no se puede creer lo sucedido, pues jamás imaginó que iba a ser posible. Feliz por el impacto y la acogida que ha tenido, utilizaba sus redes sociales para explicar a quién le dedicaba su canción. «Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras«, escribió.

La letra hace clara alusión tanto a su ex, Piqué, como a la nueva novia del empresario. Clara Chía es incluso comparada con un Twingo y con un casio, unas palabras que han hecho mucho ruido en redes sociales, donde los memes no han hecho otra cosa que sucederse. La joven y actual pareja de Gerard inhabilitaba su cuenta de

Instagram el pasado viernes, quizás evitando así ser testigo de todo lo que se estaba diciendo sobre ella y cómo estaba ensalzando a Shakira en este triángulo amoroso.