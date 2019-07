Millán Salcedo ya está en casa. Tras permanecer tres semanas ingresado en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, el humorista ha recibido el alta este martes para seguir recuperándose en su hogar.

El que fuera componente del dúo cómico ‘Martes y Trece’ fue ingresado el pasado 4 de julio tras sufrir un ataque epiléptico durante el cual se mordió en la lengua, por lo que tuvo que ser operado. A Salcedo le realizaron un procedimiento conocido como Friedrich, con la cual le eliminaron el tejido que se le necrotizó en la lengua tras la herida por la mordedura.

Cuando todavía se encontraba ingresado, el humorista habló en directo con ‘Sálvame’, donde confesaba estar todavía «pachucho» y que todo había «sido horrible». «Mira que voz tengo. No puedo ni hablar. Me han dicho que hable lo mínimo posible», dijo durante su breve intervención, en la que confesó que había estado «casi veinte días a suero».

Tal y como desveló, no era la primera vez que le sucedía lo mismo, aunque sí hacía mucho tiempo que no le pasaba. «Ya me pasó cuando la Mili. Allí me ocurrió una cosa parecida», contó. Ahora, tras varios días de silencio. Millán Salcedo ha hablado con ‘Hola» a quien ha confirmado que está «felizmente en mi casa. Estoy muy bien y, ahora solo tengo que recuperarme poco a poco».