La nueva entrega del documental de Rocío Carrasco sigue removiendo viejas rencillas familiares. Antes de la emisión del capítulo titulado ‘El nuevo testamento’, Mili Pineda, exempleada de Rocío Jurado, se ha sentado en el plató del programa para hablar del trato que Antonio David Flores tenía con la madrileña cuando estaban casados. Esta mujer trabajó durante 10 años en el servicio doméstico de la cantante, por lo que fue testigo «de las cosas que pasaron» y «las fuertes diferencias» en la expareja. «Una vez Rocío Jurado me dijo que si su hija la necesitaba que estuviera ahí, porque se iba a quedar muy sola. Rocío (Carrasco) sufrió mucho… Sé lo que ella sufrió allí. Soy muy testigo de eso», ha arrancado diciendo. «He visto malos modos y muchas cosas».

«Rocío Jurado me tenía mucha confianza, me quería mucho. Yo estaba con ella, hablábamos mucho. Ella me dijo una vez: si mi hija te necesita, ayúdala», ha recordado. Por eso, ha dejado claro que Carrasco «no ha mentido» y que si alguna vez estale pide que testifique ante un juez no tendrá reparos en hacerlo: «Siempre he apoyado a Rocío Carrasco. La apoyaré siempre. Gracias a Dios ha sobrevivido».

Mili ha contado también cómo se llevaban Ortega Cano y la chipionera. Cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si el torero le daba «mala vida a Rocío Jurado», ha respondido tras un largo silencio: «Bueno… Se llevaban como muchos matrimonios, con sus más y sus menos. Rocío es su hija y sabe lo que ha vivido con su madre. Yo he vivido muchas cosas de cerca. Y si ella me necesita, aquí estoy».

Carrasco, por su parte, ha contado que Mili Pineda «era una mujer de plena confianza de mi madre. La tenía en casa para que le echara un vistazo al matrimonio que tenía nuevo». Asimismo, ha revelado que Mili Pineda llegó a intervenir en una discusión entre ella y Antonio David Flores en la que hubo «agresión», tal y como ha detallado Jorge Javier: «Se metió por medio y el hecho de que ella se metiera por medio dio pie a que yo estuviera bien en ese momento porque si no no sé cómo hubiera terminado».

«Es el famoso día que este ser sale luego en televisión diciendo que ha ido a mi casa y se ha encontrado a un señor en mi cama, que no lo encuentra y que estaba escondido en la habitación de Mili y de su marido«, ha destacado la hija de Rocío Jurado. «Es el día famoso que se rompe la mano de la estatua» que había en casa de su madre. Tal y como ha detallado Jorge Javier durante la emisión de la docuserie, el día al que hace referencia Mili tuvo lugar una fuerte discusión en la que «el ser arrastró por los pelos» a la que entonces era su esposa.