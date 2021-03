Mila Ximénez está esperando los resultados por los que tomará la difícil decisión sobre si seguir o no luchando contra el cáncer. Así confiesa estar ahora a falta de unos días de conocer el veredicto médico que más miedo le da. Vea el vídeo

Mila Ximénez permaneció un mes en cama después de que su lucha contra el cáncer de pulmón contra el que batalla se le complicase. La colaboradora de ‘Sálvame’ volvió a ocupar su silla en el programa con preocupantes noticias y es que no lo ha pasado bien y su estado de salud no es del todo esperanzador: “He pasado un mes horrible, que no se lo deseo a nadie. Esto no es vida. Yo tengo fuerzas, pero ahora no puedo”. Aun así, la periodista anunciaba que en dos semanas llegarían unos resultados decisivos en su batalla contra la enfermedad y es que esos resultados le ayudarían a tomar la difícil decisión sobre si seguir luchando para curarse o, por el contrario, dejar de someterse a más tratamientos y esperar a que lo inevitable suceda.

Vídeo: Europa Press

Un mensaje que preocupó mucho a todo el mundo y es que nadie esperaba que su regreso al trabajo viniese acompañado de nefastas noticias. Aun así hay que esperar a ver si los resultados médicos son favorables y Mila Ximénez no pierde la esperanza de vencer al cáncer de pulmón. Un proceso de espera que se le está haciendo interminable y en el que ha confesado que se encuentra “regular”, aunque “estoy luchando”. Mila Ximénez quiere mantener su mente ocupada y rodearse de sus seres queridos para sentir su calor, como así ha hecho Belén Esteban, que le acompaña en el vídeo. Dale al play y escucha cómo se encuentra una semana después de sus duras declaraciones y ver si ha mejorado en parte su ánimo.