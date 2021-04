Después de varios días ingresada en un centro hospitalario, la colaboradora ha recibido el alta y ya se encuentra en su domicilio.

Buenas noticias para Mila Ximénez. Después de varios días ingresada en la Clínica La Luz de Madrid, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha recibido el alta hospitalaria y ha regresado a su domicilio. Según SEMANA en exclusiva, fue el pasado lunes cuando la sevillana ingresaba en un centro hospitalario de la capital. Un revés que se producía después de un mes especialmente duro y en el que las sesiones de quimioterapia que recibe para tratar su cáncer de pulmón se le estaban haciendo cuesta arriba.

La noticia de su alta ha sido recibida por Mila con enorme alegría. Estaba deseando volver a casa, donde se encuentra más a gusto. Su hogar, además, ha sido el lugar donde se ha refugiado en estos nueve meses de larga lucha contra la enfermedad.

Durante su ingreso, Mila no ha estado sola. Sus amigos y compañeros de ‘Sálvame’ han estado muy pendientes de ella. La última en visitarla, hace apenas unas horas, era María Patiño, que aprovechaba su día libre para acompañarla.

Por supuesto, su familia está siendo su pilar fundamental. Su cuñado, así como sus hermanos Nani, Concha y Manolo, (estos dos también han atravesado un cáncer), han estado al pie del cañón. Su hija Alba, desde Ámsterdam, también ha estado en constante comunicación con ella.

En el nuevo número de SEMANA, que ya puedes encontrar en tu quiosco, se publican las imágenes en exclusiva de la llegada de Mila Ximénez al centro sanitario. En el interior de tu revista favorita también podrás ver las fotos de las personas del entorno de la colaboradora que la están arropando estos días.

María Patiño ha sido una de las últimas personas del entorno de Mila en acompañarla durante su ingreso en la Clínica La Luz de Madrid. Ataviada con ropa deportiva y con una bolsa cargada de objetos llegaba al hospital en solitario. La gallega y la andaluza son muy buenas amigas amigas, y aunque al principio de su enfermedad Mila llegó a reprochar a la periodista no estar muy pendiente de ella, lo cierto es que está muy pendiente de su evolución.

«Su amiga tiene un cáncer, pero ella tiene una perra. Ha cogido la perra para tener una excusa para no estar conmigo», se lamentaba Mila en septiembre de 2020, poco después de reincorporarse en ‘Sálvame’ y tras un verano alejada del programa. «Es verdad que me he centrado más en la perra… Lo siento», reconocía entonces Patiño. «Esto va para largo, tienes tiempo todavía», apuntaba la ex de Manolo Santana quitando hierro al asunto. A día de hoy, la colaboradora y presentadora de ‘Socialité’ ha demostrado estar a la altura y no la ha dejado sola.