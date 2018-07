Mila Ximénez está más sensible que de costumbre y ya no es tan habitual verla batallando en los platós de televisión, donde ahora adopta un perfil más discreto y menos combativa. El problema está en el trasfondo de esta nueva actitud. No es que disfrutemos viéndola defender un punto de vista a ultranza, arrollando a sus compañeros cuando cree que tiene la razón, sino que esta ‘tranquilidad’ es síntoma de las preocupaciones que inundan su cabeza y que no le permiten disfrutar del momento. Tanto, que incluso planea en su mente tomarse un respiro y dejar por un tiempo el calor de los focos mediáticos.

Eso sí, nos referimos a un respiro que van más allá de las vacaciones que acaba de comenzar este martes. Unos días de asueto que Mila Ximénez aprovechará para calmar sus nervios, relajar la mente y reflexionar sobre su futuro, aunque por el momento no ha querido decir dónde llevará a cabo este proceso de introspección. Ya le pasó la última vez que la rutina de un programa diario y las presiones personales le obligaron a dar la espantada, aunque aquella vez poco le duró la retirada y a los pocos días estaba de nuevo en su silla. Ahora planea algo más a la larga, al menos hasta que sus preocupaciones le dejen respirar y ver hacia dónde encamina su vida.