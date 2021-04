A pesar de su inactividad en sus redes sociales, Mila Ximénez ha incluido una frase en su perfil con el que deja claro cuál es su intención en su batalla.

Desde hace varias semanas Mila Ximénez está centrada únicamente en su recuperación. Contadas han sido las ocasiones en las que se ha visto a la periodista acudiendo al hospital donde se trata el cáncer que padece o bien junto a sus seres queridos, esos que no la han dejado sola ni un instante en la batalla más difícil de su vida. Precisamente este lunes su amigo, Jorge Javier Vázquez, daba la última hora sobre su salud: «Hablé con ella este fin de semana y está estupenda». Una excelente noticia que sus seguidores han aplaudido y es que son muchos los que están deseando que regrese al trabajo, ya que eso será señal de que evoluciona positivamente. Aunque es cierto que está inactiva en sus redes sociales y que desde el pasado mes de marzo no postea nada en su perfil de Instagram, hay algo que ha incluido que ha llamado la atención de esta revista. “Mi única biografía es seguir intentando ser mejor”, ha escrito en la bio de su perfil, un detalle con el que refleja cuál es su intención en la vida.

Para Mila Ximénez fue un fuerte varapalo cuando los médicos le diagnosticaron un cáncer de pulmón, tal y como explicó ella misma el pasado mes de junio. Entonces, confesó que tenía miedo, que había días en los que quería tirar la toalla, sin embargo, las personas que la quieren la arropan y la animan para derribar sus temores. La actitud es un factor muy importante en su lucha, por lo que nadie dejará que baje los brazos o se rinda y así lo han insistido en la pequeña pantalla. De hecho, cabe señalar que sus tres hermanos, Nani, Concha y Manolo, han pasado por la misma situación que ella, lo que demuestra que la entienden en cada de sus etapas.

La colaboradora de televisión lleva casi dos meses alejada de la televisión, siendo el mes de febrero uno de los más duros para ella. Ella misma comentó que había estado un mes sin poderse mover de la cama, un momento transcendental para ella en el que desveló que no quería vivir así. Estaba sometiéndose a pruebas médicas de las cuales sus resultados marcarían un antes un después para ella: «Para mí volver significa que estoy bien. No volver significa que no puedo moverme de la cama. He estado un mes sin moverme de la cama».

Aunque por la pandemia Mila Ximénez debe ser especialmente cuidadosa con las personas que la visitan, ella procura mantener contacto por teléfono con todo su círculo íntimo, quien está muy pendiente de la periodista. Tanto es así que en sus redes sociales siempre que puedan gritan públicamente lo orgullosos que están de su amiga así como de su fortaleza. Ejemplo de ello, Kiko Hernández o Belén Esteban, compañeros de trabajo de Mila y quienes tienen un gran cariño hacia la tertuliana de ‘Sálvame’. No son los únicos, sus seguidores también lo hacen a través de sus redes sociales y es que la expareja de Manolo Santana es muy querida por la audiencia.