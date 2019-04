Mila Ximénez, desconexión en Cádiz en un hotel de 120 euros la noche

Mila Ximénez ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para tomarse unos días para descansar. No ha aparecido por los platós de Telecinco y se ha ido lejos, muy lejos. El destino elegido ha sido El Puerto de Santa María, en Cádiz, y aunque las temperaturas no eran las mejores, la colaboradora no ha dudado en dar paseos por la playa para respirar aire limpio.

La colaboradora podría haber viajado con su hermana, con la que compartió una bonita imagen en su Instagram junto a una bonita dedicatoria: “Me has enseñado tantas cosas. Entre ellas, brindar por la vida, aunque ella no te invite. Te quiero hermana”, ha escrito con a una foto de ambas.

Mila ha hecho las maletas dispuesta a encontrar la paz en el sur, donde ha descubierto el lugar perfecto para descansar. Se ha alojado en el hotel cinco estrellas Duques de Medinaceli, una casa palacio andaluza del S.XVIII, convertida en hotel, en pleno centro histórico de la ciudad a tan sólo 5 minutos de la estación de tren, a 25 km del aeropuerto internacional de Jerez y a poco más de 1 hora de Sevilla.

Cuenta con 28 amplias habitaciones: 19 Suites y nueve habitaciones Dobles Superior. Desconocemos en cuál de ellas se ha quedado Mila Ximénez, pero el precio rondan los 120 euros la noche. Eso sí, puede llegar a los 242 euros la noche si prefieres alojarte en la suite presidencial.