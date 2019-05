Mila Ximénez cumple 67 años sin derrotas, pero con muchos enemigos

2 Una mujer solidaria

Mila Ximénez es una mujer solidaria y así lo demuestra siempre que puede, aunque no es precisamente de esta faceta suya de la que más le gusta alardear. Eso sí, siempre que puede, invita a quien se tercie a que lo sea. Así, el pasado miércoles, no dudó en emplazar a Anabel Pantoja a que done su sueldo al Padre Ángel, con quien ella colabora, cumpliendo así con las nuevas directrices del Plan Pantoja, un reto del programa con Anabel como protagonista en el que tiene que perder peso y hacer ejercicio. Cada semana que no lo cumpla, se le «embargará» el sueldo y tendrá que donarlo a una ONG.