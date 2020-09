La colaboradora de televisión se ha refugiado en sus compañeros de ‘Sálvame’ para sobrellevar estos momentos y lo hace con un deseo: «Ahora lo que queda es seguir viviendo».

Hace apenas unas semanas que Mila Ximénez volvió al trabajo después de desvelar que padecía cáncer de pulmón. La colaboradora de televisión está aprovechando que ha vuelto al trabajo para desconectar y sobrellevar de la mejor manera esta etapa de su vida. De hecho, sus compañeros de ‘Sálvame’ son un gran apoyo en estos momentos y no duda en tomarse algo con ellos a la salida del programa.

La colaboradora de televisión no ha dudado en hablar con la prensa de cómo ha sido la vuelta al trabajo: «Genial, me ha venido muy bien, me hacía mucha falta», declara a Europa Press. Además, no ha dudado en hacer balance de las semanas tan complicadas que ha pasado.

«He tenido altos, bajos, baches, subidas, escaladas, todo… pero todo bien», explica sobre los momentos delicados por los que ha pasado. Mila Ximénez, aún así, se muestra positiva, desvelando qué le toca hacer ahora: «Lo que queda es seguir viviendo que ya es importante. Para mí es seguir viviendo», dice.

«He tenido un verano de perfil bajo. No he quedado con nadie y es difícil… No me sobra el dinero. Ni me falta ni me sobra», le contaba a Después de 100 días de ausencia, Mila volvía al plató de ‘Sálvame’ el pasado 1 de septiembre. La colaboradora de televisión explicaba cómo había vivido el tiempo fuera de la televisión:le contaba a Jorge Javier Vázquez

Fue el pasado 16 de junio cuando la colaboradora anunció en el programa que padece cáncer de pulmón. Mila Ximénez lamentaba las críticas que ha recibido en los últimos días debido a su decisión de volver a su puesto. «Tú no tienes cáncer según las redes. Te están poniendo a parir», le recordaba Jorge Javier. «Lamento profundamente venir con este aspecto, maquillada, pero si queréis me rapo o vengo con muletas o no me maquillo», ha señalado, con cierto retintín. «Pido perdón por trabajar en mi puesto de trabajo, porque no se me cae el pelo y por intentar superar una enfermedad»