Belén Esteban no está pasando por su mejor momento por su enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez, pero no se separa de ella su marido, Miguel Marcos.

Para Belén Esteban, su marido, Miguel Marcos, siempre ha sido un pilar fundamental en su vida. A pesar de que él siempre se ha mantenido al margen de la vida mediática de la colaboradora de televisión, tampoco ha escondido lo enamorado que está de ella y ha dado la cara, a su manera, cuando ha tenido que darla. Miguel Marcos es la persona que ha apoyado en todo momento a Belén, incluso ahora que está viviendo sus horas más bajas después de sus últimos encontronazos con Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame‘. Una bronca por la que incluso se habló de que la de Paracuellos del Jarama podía dejar su trabajo en el programa de la tarde.

Belén Esteban recibe una agradable sorpresa en su semana más difícil

Lo cierto es que Belén Esteban ha estado unos días sin acudir a su puesto de trabajo pero ella ya ha asegurado que se pidió unos días libres por un asunto personal. Se desconoce de qué se trata pero si hay algo que le preocupa a Belén tiene a su marido mimándola y cuidándola en estos momentos. Por este motivo, ha querido tener un romántico detalle con ella que la propia colaboradora ha compartido a través de su perfil de Instagram.

Hace unas horas, Belén Esteban compartía una foto de una taza de fondo blanco en la que estaba plasmado el siguiente mensaje: «Eres la casualidad más bonita de mi vida». Belén Esteban ha querido escribir un «te quiero» al lado de este regalo que ha recibido y con el que se endulza el día. Además, también se podía escuchar la canción ‘I Don’t Want to Miss a Thing’ (no quiero extrañar una cosa, en español) de Aerosmith.

Con esta declaración de amor y sin necesidad de hacerla público a través de ningún medio de comunicación, Miguel Marcos deja claro que está al lado de Belén Esteban siempre que lo necesite. La colaboradora de televisión sí que se ha mostrado muchas más veces romántica a través de sus redes sociales o incluso en el programa donde colabora. Para Belén, Miguel ha supuesto un gran regalo y por este motivo decidió darle el ‘sí, quiero’ y este pasado año quería hacer una segunda boda. Esta vez por la iglesia.

Los planes truncados entre Belén y Miguel

Lo cierto es que Belén y Miguel tenían muchos planes. El primero de ellos era, tal y como hemos dicho anteriormente, celebrar una segunda boda, esta vez por lo religioso; mientras que otro de sus planes era quedarse embarazada. Unos planes que se han visto truncados por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, que ha paralizado la vida de muchos famosos. Aún así, la colaboradora de televisión ya reveló a SEMANA su intención de retomar su boda cuando se pueda festejar como ella quiere hacerlo.