Fue el pasado martes cuando Kiko Hernández soltó la bomba en ‘Sálvame’. Destapaba que en la boda de Belén Esteban, Luis Rollán le hizo una proposición ‘indecente’ a Miguel Frigent. Esta consistía, según el colaborador, en una invitación para encontrarse en «el baño». Esa misma tarde, el periodista negaba haber tenido nada con el andaluz: «Yo en ese momento también estaba con mi chico». Y sin entrar en detalles sobre lo que le dijo Rollán, sí dejaba caer que hubo un intento de coqueteo: «Esa noche hablamos de muchas cosas».

Dos días después, el jueves, Frigenti se ha sentado en el plató del programa para contar en detalle qué fue lo que pasó realmente con Luis Rollán en la boda de su compañera. El colaborador ha dejado claro que en esa noche no pasó nada más que la proposición de ir al baño juntos. Una anécdota que para él no tiene mayor importancia, ya que no hubo lugar para ir más allá… Sin embargo, sí ha revelado la relación que mantuvo con Luis Rollán hace unos años.

Ante las declaraciones de Matías, Frigenti ha estallado y ha aclarado lo que pasó realmente con Luis Rollán. «En la boda de Belén me propuso ir al baño, pero yo no fui con él, no pasó nada… Lo que es cierto es que hace unos años, Luis y yo nos mandábamos fotos íntimas por WhastApp«.

Miguel Frigenti: «Nunca me he acostado con Luis Rollán, solo nos mandábamos fotos tontas»

Además, ha reconocido que su actual novio no está muy contento con todo esto y que la noticia que ha destapado Kiko Hernández lo coloca en una situación incómoda: «Él se ha enterado por la televisión, yo no estaba con él cuando me mandaba las fotos con Luis Rollán, pero aún así está enfadado porque no se lo conté antes de que saliera a la luz». El colaborador de ‘Sálvame’ ha querido zanjar este tema acallando todos los rumores: «Yo nunca me he acostado con él, ni tampoco he mantenido una relación física, solo nos mandábamos fotos «tontas».