Miguel Bosé reaparece en España: "Viviré donde decidan mis hijos"

Con media hora de retraso y semblante serio. Así ha reaparecido esta mañana el cantante Miguel Bosé en España, tras el fatídico atraco que sufrió hace unas semanas en México. "Flashes ahora no", le ha dicho a unos fotógrafos nada más sentarse, junto a los directores y el conductor del acto, Boris Izaguirre, ante los medios de comunicación para presentar su próximo documental. El cantante, que a través de su equipo nos informó, minutos antes de comenzar el encuentro, que se cancelaba el encuentro que tenía concertado con SEMANA y también con los diferentes medios de comunicación, sí ha hablado durante la rueda de prensa, ha explicado los motivos y se ha enfadado terriblemente al ser preguntado por su posible regreso a España.

"Tengo un gripazo, así que no se acerquen mucho. Tengo escalofríos pero aquí estamos, porque no podía dejar de ninguna manera que este proyecto, que es la guinda del pastel, arrancara solo. Es quizás, de todos los proyectos, entre los libros, la ficción, la serie, es el que más cercano me ha sido", decía nada más comenzar.

Miguel Bosé ha hablado con bastante dificultad. Su voz se ha quebrado en varias ocasiones, pero, aún así, ha querido compartir qué ha significado para él grabar estos episodios sobre su mediática vida. "Para renacer hay que desprenderse de todo lo que pesa y esto ha sido un ejercicio de catarsis total. He vaciado el corazón y me siento libre y ligero después de haber grabado todo esto. Mi vida es compleja y puede que hayan más episodios", ha confesado acerca del documental que se podrá ver en Movistar próximamente y con el que, incluso, ha querido bromear diciendo que vamos a ver al Miguel de "hace 23 kilos".

Mucho menos gracia le hizo la pregunta que todo el mundo le quiso formular: cómo se encontraba tras su regreso a España. El cantante de “Morena mía", sacó su artillería pesada y demostró con sus palabras que, por el momento es un tema del que no quiere hablar.

¿Cómo se le explica a niños de once años, que te ven como a un padre normal, quién es Miguel Bosé?

No se les explica, tienen que ir descubriéndola ellos. A partir de hace sólo un par de años, tres años, han empezado a descubrir mi música, también porque en el colegio los maestros, los alumnos y las madres empiezan a decirle a sus hijos: pregúntales a Diego y a Tadeo tal cosa de su padre. Pero a ellos les da igual.

¿Estás en el grupo de Whassap de los padres del colegio?

¡Ni loco! Ni aunque me paguen. Una de las cosas que he ganado con el tiempo es la lucidez y tengo a una persona encargada de llevar ese coñazo.

Si volvieses atrás a cuando volvieses a niño, ¿volverías a elegir esta profesión?

Yo elegí esta vida. Sabía lo que me iba a pasar y la elegí, con lo cual estoy feliz. Y una palabra que hoy en día resume mi relación con esta vida es la inmensa gratitud. Estoy tan agradecido, a pesar de las dificultades y de todo lo que he pasado, tan agradecido a esta vida que me ha tocado vivir porque además me dio las herramientas para poder entenderla, asumirla sin remordimientos, revancha ni rencores.

¿Te gustaría volver al cine?

Yo no soy actor. Yo soy muy aplicado, y cuando me pongo a hacer una cosa, me pongo y la hago bien. O intento entender cómo hacerla bien lo mejor posible. Pero yo no soy actor.

¿Si quisieran seguir tus pasos tus hijos?

Es una pregunta cruel. Cada uno será lo que quiera ser y lo que tenga que ser. Eso sí, yo se lo pondré muy negro, increíblemente negro. Estas profesiones son las más desagradecidas.

¿Has visto tu vida pasar en este documental, cuál fue tu sentimiento?

La primera cosa que le pregunté a Macarena fue si la directora era soltera, porque me quería casar con ella. Me parecía de una gran belleza, salí súper emocionado, para mí fue una gran sorpresa. Y mira que a mí no me gusta verme, no me gusta escucharme.

¿Cuál es el secreto para triunfar 5 décadas después?

No sé hacer otra cosa. El secreto es la pasion. Me preguntan que qué es lo más importante que le iba a enseñar a mis hijos, y es la pasión. La pasión no suma, multiplica. Con pasión transmites muchísimo más.

¿Qué te ata a Mexico? ¿Después del atraco, estarás en España?

Me parece que esta pregunta rezuma maldad. Es un país fantástico donde me adoran. Lo que ha pasado es algo que le pasa a muchísima gente, pero eso pasa aquí también, y mucho más. Yo quiero que ahora mientras mis hijos están creciendo ellos van a decidir el lugar donde quieren estar y mi deber es acompañarlos, y ellos quieren estar ahí porque ahí están sus amigos.

¿Qué te llevó a querer renacer?

Decidí irme de España porque en el mercado español estaba desapareciendo la música. Fue el cuarto mercado español de venta de música, pero de repente cayó al 15. Entonces, con cuatro niños en mis brazos, los dos míos y los dos de mi ex pareja, Nacho, yo tenía que generar mucho trabajo porque las cuentas de pañales y potitos eran inmensas. Y me fui, decidí irme a América que es donde están mis mercados más importantes. Y allí estaba respirando otro aire, respirando otra perspectiva, pensando que mi futuro iba a ser complejo decidí que había que darle una vuelta a lo que estaba hecho.

A día de hoy, ¿qué sientes al escuchar Villa Paz?

Es mi infancia y es el periodo más bello de mi vida, hasta que se quemó.