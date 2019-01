Miguel Ángel Silvestre habla por primera vez tras la muerte de su padre

2 “He llegado a llamarle a las cinco de la mañana y me cogía”

No cabe ninguna duda de que Miguel Ángel Silvestre es uno de nuestros solteros de oro de nuestro cine. El actor dice que, por el momento, su corazón no permanece ocupado, pero que le apetece mucho comenzar una nueva relación que le haga sentir aquello que en su día experimentó con la también actriz Belén López. “Ahora mismo no estoy enamorado, aunque es algo que me encantaría.

He tenido suerte: cuando he estado acompañado, he estado muy bien acompañado”, comenta el valenciano, que añade: “yo ya me enamoré hasta las trancas de una mujer del sur: Belén López, que tiene una personalidad y flow sevillano que te roban el corazón”. ¿Será el 2019 el año en el que el actor volverá a encontrar el amor? Habrá que esperar para saberlo.