Miguel Ángel Silvestre lo enseña todo sin censura por error en un vídeo que causa estragos

Miguel Ángel Silvestre se sabe hermoso y eso le lleva a compartir casi diariamente fotos y vídeos en los que sus seguidores tienen una oportunidad más para admirar sus fornidos músculos. El actor muestra su cuerpo al desnudo sin problema alguno, cediendo el protagonismo a su anatomía siempre que tiene una buena excusa para ello. Quizá ahora no haya tenido tanta justificación y es que el nuevo integrante de la serie de ‘La casa de papel’ ha dejado al descubierto ante sus seguidores más de lo que había previsto en un primer momento, dejando a la vista de todos parte de sus atributos masculinos.

Y es que cuando Miguel Ángel Silvestre trataba de mostrar sus dotes con el cajón flamenco y cómo sabe llevar con acierto el compás de la música con este instrumento de percusión, al final mostró algo más. En bañador, el actor se sienta sobre el cajón en un arrebato musical. Mientras golpea el instrumento al ritmo de la música, los ojos de sus fans se van irremediablemente al hueco que su pantalón forma en la parte central de su anatomía, donde se ve uno de sus testículos, para asombro de todos. Como cabría esperar, los comentarios se han ido sucediendo y son muchos los mensajes jocosos que sus seguidores le han dejado y en los que el propio Miguel Ángel Silvestre entra al trapo con su característico humor. De hecho, él mismo aprovecha las capturas que están pululando ya en las redes sociales con sus atributos al descubierto para hacer más chanza si cabe sobre su desliz. Y es que, lejos de importarle, ha dejado claro al mundo que no le molesta, que lo que se ha visto es de lo más natural y que siempre es sano reírse de uno mismo.

Vea el vídeo que abre esta noticia para ver el divertido momento en el que el actor enseña más de lo que tenía previsto en un primer momento, para después simplemente presumir de lo que tiene y ya no esconde al mundo. Y es que Miguel Ángel Silvestre lo ha sabido llevar con total naturalidad y no está dispuesto a esconder algo que la mitad de la población tiene y que todos han visto alguna vez ya en su vida. Eso sí, hasta ahora no era el suyo…