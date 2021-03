Una periodista que ha trabajado en el documental de Rocío Carrasco ha dicho cuáles son, según ella, las intenciones de Telecinco con Antonio David Flores

‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ ha hecho historia, tal y como se prometió. El documental en el que Rocío Carrasco se desgarra vio la luz este lunes y solo un día después tuvo las primeras consecuencias. Tras tildarle de maltratador y confesar episodios capaces de erizar a cualquiera, Telecinco tomó la decisión de despedir a Antonio David Flores. Aunque el caso fue sobreseído por falta de pruebas, la cadena le ha cesado y dejará de contar con él para todos y cada uno de sus programas, una noticia que ha caído como un jarro de agua fría en su familia. Pues bien, ahora el testimonio de un miembro de la serie podría avivar más la historia de su despido. Según Neus Sala, con la que La fábrica se puso en contacto para que analizara los documentos judiciales del documental, las intenciones de Telecinco son más que claras.

«Esperaba escuchar a una mala madre, porque como periodista piensas que lo es después de ver todo lo que se ha publicado de ella en la prensa. Pero me encontré con todo lo contrario, una mujer maltratada durante muchos años y de forma sistemática. Rocío está destrozada y lo tiene todo acreditado con papeles», aseguró la experta en sucesos ‘Tot es mou’, programa de TV3, este lunes. Una visión que también tienen la mayoría de los espectadores tras visionar los dos primeros capítulos y así se demostró en las redes sociales horas después de su emisión. Tanto los colaboradores de la cadena como gran parte de la audiencia se han posicionado a favor de la hija de Rocío Jurado, pero ¿qué pasará ahora con Antonio David?, ¿por qué se ha tomado la decisión de despedirle ahora si el documental se grabó hace meses? Neus Sala lo tiene más que claro. «La Fábrica de la Tele y Telecinco que acaba de decir que despiden a Antonio David Flores sabía perfectamente cuál era la situación de Rocío Carrasco desde hacía meses, sabía perfectamente cómo sufre Rocío Carrasco cada vez que ve a su exmarido del que no puede ni pronunciar su nombre y eso es así siempre«, comienza diciendo este miembro que ha formado parte de la serie.

Vídeo: TV3

Por su parte, la periodista no alcanza a entender el motivo por el que han seguido contando con él si sabían la pesadilla a la que había tenido que hacer frente Rocío Carrasco. «En la tele han continuado no solo manteniéndolo, sino además incentivando el tema en la cadena y hablando del tema de Rocío Flores por tanto se ha continuado con la victimización hacia ella sabiendo…mucha gente sabía cuál era la verdad de Rocío Carrasco y ahora se hace una operación que calificaría de imagen la cadena de prescindir de este señor que no me creo. Estoy convencida de que cuando todo esto acabe y Rocío Carrasco acabe de exponer sus vivencias que no serán todas, porque si explicara todo lo que ha pasado nos caeríamos de culo, porque hay cosas que no puede acreditar, pero yo me creo, que son de maltrato de manual», añadió Sala. Ella está segura de que en un futuro próximo, la expareja y madre de sus dos hijos, contará su versión de todos los hechos en un plató de Telecinco, una afirmación que a día de hoy parece imposible. «Cuando acabe le tocará el turno a él y entonces estoy convencida de que Antonio David no sé si dentro de seis meses o un año (…) estará sentado en una mesa de Telecinco», ha finalizado.