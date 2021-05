Olga Moreno ha estallado en ‘Supervivientes’ y ha confesado que se arrepiente de haber hablado de su familia tras el huracán de Rocío Carrasco

Desde que se emitiera el documental de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, todo lo relacionado con Antonio David Flores, Rocío Carrasco y Rocío Flores sigue dando mucho de que hablar. Olga Moreno tan solo vio los primeros episodios de la serie documental y se marchó a participar a ‘Supervivientes’ completamente destrozada por todo lo que se estaba contando sobre ella y su familia. Desde entonces, a pesar de intentar mantenerse al margen y no comentar nada sobre su familia, en más de una ocasión ha hablado de ellos. Un hecho del que ahora se arrepiente y que ha hecho que termine completamente destrozada en la última gala del concurso.

Olga Moreno ha hablado en más de una ocasión de su familia

Durante su concurso, Olga Moreno se ha abierto en canal con sus compañeros y en más de una ocasión ha hablado tanto de Antonio David Flores como de sus hijos, David Flores y Rocío Flores. “Yo de lo que tengo muchas ganas es de dar un abrazo a mi marido, pero antes que con él hablaría con Rocío. Ella es la que peor lo está pasando porque no estoy allí, estoy segura. Su pena de siempre ha sido dejar a su hermano cuando vino a Honduras, y la sigue teniendo», dijo sobre la joven, que está pasando por su peor momento.

“Yo le he dicho muchas veces que le quiero y que le amo pero creo que debería haberla puesto más hacia arriba. Yo la he regañado mucho y he estado mucho encima para que se haga una mujer. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado”, aseguraba.

La mujer de Antonio David Flores se ha arrepentido de hacerlo

En ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, que se emitió este lunes en la noche, Olga Moreno vio las conversaciones que había tenido de su familia. Unas imágenes inéditas en las que la concursante comentaba con el resto de sus compañeros algunos aspectos sobre los suyos, un hecho del que se ha arrepentido al visionar estos vídeos. «Se me ha ido la boca, me van a matar por hablar», ha dicho preocupada.

Este jueves, en la palapa, Jorge Javier le dijo si quería dedicarle algunas palabras a Rocío Flores. En ese momento, rompió a llorar y dijo entre lágrimas lo siguiente: «Que me perdone, por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor a ella la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que esté bien. Ha sufrido mucho esta niña de chica, y no se lo merece».