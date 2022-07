Carlos Lozano ha regresado a ‘Sálvame‘ con su propio espacio en el programa de Telecinco, ‘Sálvame Sandía‘. Tras el final de ‘Ya son las ocho‘, el presentador se ha convertido en la cara visible de la última franja del programa que tantas alegrías (y quebraderos de cabeza) le da a la cadena. Este fin de semana era su ex, Miriam Saavedra, quien hablaba en ‘Socialité‘ sobre Lozano: «Cuando me conoció me dijo que no iba a parar hasta que me enamorase de él», decía. Y añadía: «Ya forma parte de mi pasado, estamos hablando de mi ‘tatara ex». Unas palabras a la que el popular presentador respondió en su programa advirtiendo muy seriamente a Miriam Saavedra. Pero la cosa no ha quedado ahí. Tras una tensa conversación entre ellos, el presentador ha terminado diciendo: «Miriam está mal de la cabeza, es una desequilibrada”. Unas palabras que ha pronunciado al final del programa pensando que tenía el micrófono cerrado.

Miriam Saavedra acusa a Carlos Lozano de adiestrar el perro para que le atacara

“Sabes lo que hablamos en esa conversación, de tu novio y de todo. La próxima vez que te pregunten sé un poco más sincera. No lo voy a contar porque soy un caballero». Y la advertía: «Deberías contar con sinceridad todo lo que me dijiste, pero cuando te pregunten por mi me respetas un poco”. Este martes, Lozano y Saavedra se han visto las caras (de manera telemática) en ‘Sálvame’. Miriam le ha reprochado al que fuera su pareja muchas cosas, entre ellas que el presentador había amaestrado al perro que tenían en común para que le atacara. “Hizo que el perro me tuviera rabia”, aseguraba la peruana.

Unas palabras que sorprendían Carlos, que se ha defendido diciendo que Miriam provocó al perro en una situación de tensión, pero que de ninguna manera lo había educado para atacar a nadie. Un enfrentamiento público que ha hecho enfadar a Lozano. Al terminar el programa, y cuando ya se estaba levantando de su sitio ha ido a hablar con Kiko Hernández sin llegar a imaginarse que su micrófono todavía estaba abierto y que lo que pronunciaría lo escucharían todos los telespectadores. Carlos Lozano ha elegido unas desafortunadas palabras para dirigirse a la peruana.

Las desafortunadas del presentador hacia la que fue su pareja

“Miriam está mal de la cabeza, es una desequilibrada”, le decía a su compañero de programa pensando que nadie iba a escucharlo. Sin embargo, las cámaras han captado este momento, que supone un «tierra trágame» para el presentador. No es la primera vez que Carlos y Miriam se «tiran los trastos a la cabeza». De hecho, en agosto de 2020, tras un enfrentamiento entre ambos ella sufrió un ataque de ansiedad, por el que tuvo que ser atendido por los servicios médicos de Mediaset. Una historia que nunca parece llegar a su final.