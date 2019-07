La ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila ha sido una de las grandes sorpresas del verano. Apenas pasaban unos días desde que la pareja celebrase su cuarto aniversario y gritase su amor a los cuatro vientos cuando el que fuera tronista compartió una imagen que hizo sonar todas las alarmas.

Kiko Jiménez y Sofía Suescun, juntos en Ibiza y presumiendo de ‘no noviazgo’

Para dar a conocer su ruptura al mundo, el exsuperviviente no encontró mejor manera que posar con Sofía Suescun, archienemiga declarada de la que, hasta ese momento, era su novia a ojos de todos. A raíz de la publicación y de hacerse público el punto y final de su noviazgo, Kiko se ha vuelto inseparable de la hija de Maite Galdeano, algo que está sacando de quicio al entorno de Gloria Camila debido a la doble traición que esto supondría. Si bien Amor Romeira fue la primera en criticar abiertamente la actitud del ex de su amiga, ahora ha sido Michu, la novia de José Fernando, quien no ha dudado en comentar lo ocurrido.

En una de las últimas fotografías compartidas por Sofía Suescun, en la que aparece con el que hasta hace pocas semanas era su cuñado, la madre de la sobrina de Gloria ha comentado: «¿Es necesario tanto postureo?», una pregunta muy aplaudida con la que ha demostrado su desacuerdo con todo lo que está ocurriendo.

Kiko y Sofía Suescun desatan su pasión en Ibiza

La relación entre la hija de José Ortega Cano y la novia de José Fernando no siempre ha sido buena, pero los últimos acontecimientos han demostrado que han sabido unirse ante la adversidad y que, además son todo un apoyo la una para la otra en los momentos necesarios.