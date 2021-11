Cuando Michu anunció su boda con José Fernando pocos imaginaban que solo unos días después romperían. Un punto y final en su historia tras el que la gaditana está todavía más distanciada de su familia política, tanto es así que incluso les ha desafiado en su última aparición ante los medios. Aunque mantiene frente a la reportera que ella no busca ninguna polémica, Michu ha dejado claro que jamás dejará de hablar con el padre de su hijo, ya que tienen que mantener contacto con su pequeña. Su relación es cordial en la actualidad y eso no cambiará por nada ni por nadie, una idea inquebrantable para ella.

Para Michu esta montaña rusa tampoco está siendo fácil, de hecho, asegura que está «regular» por todo lo sucedido durante los últimos días. De momento, no hará nada para avivar la llama y es que ella insiste en que su único objetivo es que algún día reine la paz en el clan. Considera que la gran damnificada de esta historia es su hija, quien no disfrutaría de la compañía de la familia de José Fernando todo lo que le gustaría. Al menos, esto ha dado a entender Michu en el vídeo que te ofrecemos en este artículo, que hace mención a Gloria Camila, quien hace tan solo unos días estuvo muy cerca del domicilio donde reside ella junto a su hija. No se acercó a visitar a su sobrina debido al mal rollo que mantiene con Michu con la que se ha enfrentado en muchas ocasiones públicamente.

Ortega Cano y Gloria Camila se indignaron con Michu al leer la exclusiva en la que anunció su boda en una conocida revista, pues consideran que José Fernando lo que necesita es estabilidad y tranquilidad. El joven continúa en el centro psiquiátrico y, de momento, no tiene fecha de salida, una situación que se desconoce cuando acabará para la familia Ortega Cano. Todo apunta a que en Navidad lo abandonará para pasar unos días en familia debido a su exitosa evolución y a su excelente actitud, aunque no hay nada cerrado a día de hoy.

Con quien también ha protagonizado más de una pelea en televisión Michu es con Ana María Aldón, la encargada de anunciar su ruptura. Fue precisamente este anuncio el que llevó a Michu a advertir a la esposa de Ortega con contar ciertas cosas de su relación, una amenaza ante la que la colaboradora de ‘Viva la vida’ no se mostró en absoluto temerosa. Insiste en que no tiene nada que ocultar de su historia de amor, por lo que le da vía libre para que dé todos los detalles que ella considere.