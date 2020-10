La llegada de un meteorito en dos semanas que amenaza la vida en la Tierra ha sido excusa para Iker Casillas para pedirle auxilio a Bruce Willis. Su divertido mensaje ha provocado un aluvión de memes y respuestas igual de jocosas

El 2020 no está siendo un año fácil para nadie y es que la llegada del coronavirus a nuestras vidas ha venido a complicarnos la existencia. Sin embargo, los dramas no terminan con la pandemia y ahora la NASA ha anunciado que un asteroide se dirige peligrosamente hacia la Tierra y se calcula que podría hacer impacto el próximo 2 de noviembre. Aunque han querido llamar a la calma y dejar abierta la posibilidad de que esto no llegue a producirse o que el pedrusco espacial se desintegre al entrar en contacto con la atmósfera, la repercusión en las redes sociales ha sido mayúscula. Y es que si parecía que nada podría ir a peor, ahora nuestra mirada está puesta en el cielo con esperanzas de que los miedos no se hagan realidad.

Miles de usuarios de las redes sociales han hablado durante estos días sobre el cometa que podría alcanzar la Tierra en apenas dos semanas y acabar con la vida tal y como la conocemos. Por segunda vez en lo que va de año. Quizá sea pasarse. Por eso, entre los que han comentado la noticia del día estaba el propio Iker Casillas, que ha mostrado su preocupación por lo que podría suceder ante la llegada del asteroide, aunque confía en que Bruce Willis haga de las suyas y vuelva a salvar a la humanidad de este futurible Armagedón que se nos avecina.

Buena suerte Bruce Willis! Nuestras vidas dependen de vosotros. 🚀 https://t.co/CdRoKQTuSZ pic.twitter.com/pm6ll7ichz — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 20, 2020

Ha sido el científico Neil de Grasse Tyson quien ha alarmado al mundo de que un asteroide se acerca peligrosamente contra la Tierra. Tras estudiarlo, ha determinado que llegará el 2 de noviembre, un día antes de las elecciones de Estados Unidos. Aun así, este experto ha querido tranquilizar a las masas, asegurando que cree -esperemos que lleve razón- que este impacto contra nuestro planeta “no interrumpiría nuestra civilización”. De hecho, se ha permitido el lujo de hacer bromas con este asunto: “Si el mundo se acaba en 2020, no podrán culpar al universo”, bromeaba ante la prensa, aludiendo a que el coronavirus quizá se le adelante.

Una inquietante noticia que a Iker Casillas le ha preocupado, pero que ha tomado con mucho humor en sus redes sociales. El marido de Sara Carbonero ha escrito en Twitter un mensaje citando al mismísimo Bruce Willis: “¡Buena suerte Bruce Willis! Nuestras vidas dependen de vosotros”, escribía con guasa, utilizando con ello una foto del afamado actor en la película ‘Armagedón’, en la que salvaba al mundo destruyendo un meteorito que amenazaba la vida en la Tierra. Ahora, según Iker Casillas, tiene una nueva oportunidad para demostrar su valía como héroe. Un comentario que ha sido recibido con muchas bromas en la red social y que ha propiciado un hilo de conversación disparatado que ha dado mucho juego, porque otros animan a Iker Casillas a ser él quien pare el meteorito, dada su buen hacer a la hora de parar esféricos.