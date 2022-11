Este jueves, Joaquín se ha convertido por primera vez en diseñador de moda de la mano de la creadora Vicky Martín Berrocal, que le ha concedido una entrevista en ‘Joaquín, el novato’ para revelarle los secretos de un oficio por el que siente verdadera pasión. La andaluza, que ha vestido a rostros tan famosos como Sara Carbonero, Penélope Cruz o Uma Thurman. En un momento de su encuentro, la diseñadora se adelanta a la pregunta del novato pensando que le va a preguntar por Bertín Osborne.

Vídeo: Atresmedia

La diseñadora respondía a todas las interrogantes que le hacía el exfutbolista, quien quería saber sobre los looks de famosos. Entonces, Vicky se adelantaba, «convencida» de cuál sería su próxima pregunta: “A lo mejor me equivoco, pero si tuviera un cuaderno y un boli podría escribirte por quién me vas a preguntar”. Sánchez le decía: “A la de tres lo decimos”. “¿Me vas a preguntar por un hombre?”, preguntaba ella. Joaquín le dijo que no, que le iba a preguntar por una mujer, una confesión que descoloca a la diseñadora. «Creía que me ibas a preguntar por cómo viste Bertín», respondió la diseñadora, mientras hacía un gesto con el que parecía evidente que no tenía nada bueno que comentar sobre el estilo del cantante.

Resultó ser que sus suposiciones eran erróneas. Joaquín Sánchez le reveló que le iba a preguntar por una mujer. «Pues entonces me he equivocado», reconoció Martín Berrocal. «Yo no quería entrar ahí», le aclaraba el que fuera jugador del Betis, desternillado de la risa. Martín Berrocal pedía que no le preguntase por ese tema,mientras se reía también por la metedura de pata que acababa de cometer: “Vamos a dejarlo así, Bertín se viste solo”. Ante estas palabras, Joaquín echaba más leña al fuego con su habitual sentido del humor: “Me habían dicho que tu próxima colección, la ibas a llamar amor mediterráneo”. «Qué bicho, qué guasa tienes. Y por qué no me enamoro de tu madre, ¿no?», apuntaba la andaluza, a carcajadas.