Messi ya está en Argentina, un viaje que ha hecho con un orgullo indescriptible. Para él ganar el Mundial con la Selección de su país ya es un sueño cumplido y así se ha demostrado al reunirse con la afición que tanto ha llorado al verles triunfar. Justo nada más llegar a casa se ha fotografiado junto a la copa, de la cual no se separa ni siquiera cuando se dispone a dormir. Nada más levantarse el astro del fútbol ha publicado hasta tres imágenes en las que se puede ver cómo yace el futbolista junto al mate, bebida típica de Argentina, y el premio que guarda a buen recaudo.

El argentino ya está junto a su familia en su hogar, un momento que deseaba con ahínco desde hacía tiempo. Aunque Antonella y sus hijos viajaron a Qatar para no perderse ninguno de sus partidos y animar a Messi desde las gradas, ahora es diferente. Celebran que el futbolista haya vencido frente a Francia y le abrazan a cada instante, pues no pueden estar más satisfechos de lo conseguido gracias a su talento y el de sus compañeros. Tal ha sido la ilusión que Antonella publicaba un mensaje en sus redes sociales para demostrar que el triunfo en este caso es compartido: «CAMPEONES MUNDIALES. No sé ni cómo empezar… qué orgullo más grande sentimos por ti. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. AL FIN SE DIO, SOS CAMPEÓN DEL MUNDO. Nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto. VAMOS ARGENTINA». Estas palabras transmiten la emoción, un texto que él agradece y que emociona a todos aquellos que conocen a Messi.

Messi ya se ha reunido de nuevo con los suyos. Thiago, Mateo y Ciro estaban deseando volver a casa con sus padres y no había mejor manera que hacerlo con el trofeo, el mismo con el que ahora Leo se fotografía sin parar.