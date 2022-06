Este domingo, Anabel Pantoja vivía su primer encuentro con Arelys, la madre de Yulen, en ‘Supervivientes’. Ambas se fundieron en un cálido abrazo, se dedicaron unas sentidas palabras, mientras que en el plató del programa se ha vivido de una forma diferente. Y es que la madre del esgrimista ha sido muy crítica con la colaboradora de televisión y en varias ocasiones ha asegurado que no le gustaba para su hijo. Además, desvelaba que ella se acercaba al deportista de élite por interés propio. Unas palabras que ahora se vuelven en su contra y son muchas las personas que no han visto con buenos ojos lo cariñoso que fue su encuentro con Anabel Pantoja. Entre estas personas se encuentra Merchi, la madre de la colaboradora de televisión que ha estallado contra Arelys al verla en Honduras.

«Qué falsedad, madre mía, qué ingenua mi hija», comenzó diciendo Merchi tras ver las imágenes de su hija con Arelys. «Sabía perfectamente que mi hija la recibiría con todo su corazón y alegría. Y no le ha importado no recibir su merecida visita. Qué pena me ha dado, pero ella es transparente lo que otras NO… Ahora, Anabel le ha ayudado mucho a su hijo, pero, en los programas que se ha hecho en televisión, ¿no decía que era la que se aprovechaba y se acercaba a él? Digo yo que también necesitarán mi OK, qué risa me da», ha continuado explicando. Unas duras palabras que presagian que la relación entre las dos consuegras no va a ser del todo buena.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya son, oficialmente, una pareja

Sobre todo ahora que Yulen Pereira ha hecho oficial su romance y ha desvelado que ya son novios. Tras la visita de su madre, el esgrimista y la sobrina de Isabel Pantoja dan un paso más en su relación y confirman que son pareja. ¿Cómo se tomará Merchi esta nueva pareja? Lo cierto es que la madre de Anabel no ha sido la única que se ha mostrado crítica con la actitud de Arelys durante su encuentro con su hija. En plató, Rosa Benito explicó que ella también pensó lo mismo que dijo Merchi: «Una mujer que le ha dado a Anabel por todos los sitios y ha ido a hablar mal de ella…».

Pero todavía hay más. Rocío Flores, en ‘El programa de AR’, también ha hablado sobre esta nueva actitud de Arelys: “Pensaba que la madre de Yulen iba a ser más de verdad…”. “Ha tenido una evolución referente a las críticas que le ha hecho a Anabel, empezó con un ‘no’ rotundo y ha acabado diciendo que tenía que gustarle a su hijo», ha explicado sobre el proceso de aceptación de la madre del deportista.