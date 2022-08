Fue el pasado viernes 5 de agosto cuando supimos que Mercedes Milá había sufrido un aparatoso accidente mientras disfrutaba de unos días de descanso con motivo de sus vacaciones en Francia. Fue la propia comunicadora quien anunciaba que se había roto el húmero tras caerse de la bicicleta en la que daba un paseo. Entonces explicaba que todo estaba bajo control, pero ahora el diagnóstico ha cambiado. «Mi médico, Rafa González-Adrio, me ha hecho un TAC. No he dado crédito al resultado. En el hospital de Francia, cerca de donde me caí, me aseguraron que tenía una rotura limpia que no requería operación y ahora resulta que me destrocé la cabeza del húmero y es urgente que pase por quirófano», arranca diciendo en las redes sociales.

«Es verdad que el dolor va en aumento pero no estaba en mis planes ‘borrar’ el mes de agosto. William Levy y una servidora nos quedamos sin vacaciones», ha contado, sin perder el sentido del humor. El accidente sufrido por Mercedes Milá fue, en principio, una caída con rotura de hueso. «Un tábano me picó y para defenderme de él solté la mano derecha de la bici y me fui directa a una zarzamora que tenía maderas y muchas cosas dentro. Al caerme, noté que me rompía el hombro», decía al dar a conocer lo sucedido.

Mercedes Milá no pierde el sentido del humor tras su accidente

«Aunque costó mucho sacarme de ahí, lo lograron y me llevaron al hospital. Allí me hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto. Tenía un dolor bestial», continuaba. Esperanzada y tranquila, tranquilizaba a amigos y seguidores: «Estoy de muy buen humor y eso es importante. Porque realmente podría haber sido mucho peor. Gracias a Dios no tenía desplazamiento en la rotura, por lo que no me van a tener que operar. Esto lo voy a tener que llevar durante 40 días y tendré que estar sin moverme. Ni siquiera me voy a poder poner desodorante, así que no os acerquéis a mí«.

Dicen que al mal tiempo hay que ponerle buena cara, y es lo que ha hecho la periodista y presentadora. Tras sus días de vacaciones en Francia, Mercedes Milá ha regresado a España. Animada, ha seguido adelante con sus planes y ha disfrutado de una deliciosa en uno de los sitios más exclusivos de Barcelona. «Con mi familia, así es muy fácil recuperarse», ha compartido en su perfil de Instagram junto a imágenes en las que aparece con el brazo en cabestrillo de una comida en buena compañía.

A mediados del pasado mes de julio, Mercedes Milá entrevistó al actor cubano William Levy, del que se quedó fascinada. «¿Se puede tener resaca de una entrevista? No me había pasado nunca y no sé si seré capaz de interpretar los signos que mi cuerpo me está dando», explicaba tras su encuentro con el actor de ‘Café con aroma de mujer’. «Cuando un ser humano se te mete en las venas y has ido acumulando admiración, amor y curiosidad por él, todas las horas del mundo se quedan cortas».