Jessica Bueno ha empezado el año cargada de energía. Y no solo por sus hijos, también por el reto profesional que tiene entre manos. En apenas unos días pondrá en marcha su empresa de protocolo y eventos con su socia, algo que le ha permitido tener la mente ocupada en medio de tanta tristeza. Su separación de Jota Peleteiro le ha llevado a pasar las peores Navidades de su vida, pero ha estado en todo momento apoyada por su familia y amigos. Ahora ha mostrado el delicado momento que atraviesa a través de unas contundentes frases.

Están siendo unas semanas de llorar mucho, pero ahora explica la razón de sus lágrimas: «Llorar mucho no es sinónimo de tristeza y eso no significa que esté pasando por un mal momento. A veces sí, lloramos de rabia, de enojo y de tristeza. Otras veces lloramos por amor, por alegría y felicidad. Y a veces solo estamos tratando de darle forma a sentimientos que no sabemos cómo expresar aún», empieza diciendo rotunda.

La modelo atraviesa un momento de cambios y dolor

«Por favor, no asumas ni des por hecho que el llanto de alguien más está asociado a problemas, dolor o agobio. Las personas sensibles lloramos mucho y eso nos hace débiles. Tampoco quiere decir que siempre estamos en conflicto o lidiando con algo. Llorar es una forma más de expresarnos», termina diciendo. Estas contundentes frases las ha compartido de un perfil de Instagram, pero revelan el momento que atraviesa.

Unas horas después de que Jessica Bueno compartiera este enigmático mensaje en sus redes sociales, Miriam, la nueva novia de Jota Peleteiro hacía una llamativa reflexión sobre el momento que atraviesa. «Héroes y víctimas, hemos cruzado el umbral. Bajo nombres falsos gallos envalentonados, todos con el rifle cargado. Todo el mundo va armado. Hay un abismo detrás de los egos salvajes y blancos fáciles. Es un placer esencial vaciar el cargador, mientras el mundo esta normalizándolo. Me he vuelto a preguntar: son los demás o seré yo», ha escrito Miriam. Pero esto no es un texto de su creación.

La pareja de Jota Peleteiro se ha sentido identificada con esta letra de la canción ‘Blancos fáciles’ de Leiva y Nina de Juan. Miriam sigue teniendo el perfil privado y espera que no le salpique la polémica por el sorprendente divorcio de su chico con Jessica Bueno. Se siente un blanco fácil porque de repente se ha visto envuelta en la polémica por empezar una relación con el futbolista. Unos mensajes velados que ambas han compartido para revelar cómo se encuentran y el momento por el que pasan. Eso sí, cada una desde su perfil y sin que estén relacionados.