Omar Sánchez ha vuelto a encontrarse con su ex Anabel Pantoja en el plató de ‘Déjate querer’. Antes de producirse el esperado momento, el canario ha tenido tiempo de mantener una emocionante conversación con la madre de la colaboradora, Merchi, y de trasladarle un mensaje. «Es una buena mujer, una gran madre y una luchadora. Ella ha estado pendiente de mí durante todo el concurso. Se ha preocupado por mí».

El windsurfista ha subrayado que Anabel «se tiene que guiar más por su madre porque la quiere muchísimo. Yo por mi parte le quiero dar las gracias por estos cuatro años». La progenitora de Anabel Pantoja ha intervenido por teléfono, muy nerviosa, y ha destacado que Omar era una persona importante en su vida. «Le dio a mi hija toda la felicidad del mundo. Las circunstancias de la vida han hecho que no continúen juntos. Aún lo estoy procesando y me duele todavía. Solo quiero que ambos sean felices. Le deseo que encuentre una persona. Yo sigo siendo la misma y aquí estoy».

Las cálidas palabras de Omar Sánchez a Merchi

El canario ha reconocido que asimilar la separación ha sido especialmente complicado. «Tú sabes que yo estos meses lo he pasado mal. Ha sido duro. La separación no fue fácil, pero aquí estamos enteros y caminando hacia adelante». Acto seguido le ha recordado que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para ella. «Aquí me vas a tener para lo que necesites. Cuida mucho a tu hija y te deseo lo mejor».

Después de vivir unos meses de profundos cambios, Omar Sánchez comienza a levantar cabeza. «Estoy en un momento bueno, he pasado un año raro. Me he encontrado a mí mismo y estoy feliz. Es lo más importante que quiero ahora». Ha reconocido que la exposición mediática había empeorado todo. «Una ruptura no es buena para la persona que está enamorada. Hacer televisivo todo al final es más duro. No es plato de buen gusto ver a esa persona enamorarse».

Actualmente Omar está abierto al amor. «Cuando cierras una etapa hay que estar abierto a otra. El amor es muy bonito y siempre estaré abierto. Seremos buenos amigos en un futuro y nos llevaremos bien». Además, se ha mostrado esperanzado. «Yo también encontraré a una persona que me quiera mucho. Me alegro por ellos. Que haya sucedido esto me ha hecho más grande. Soy más fuerte y he mirado más por mí». También ha reconocido que no volvería con Anabel. «Ahora mismo tengo claro que no le daría una segunda oportunidad. Estoy muy feliz ahora y contento. He sufrido tanto esos meses públicamente que me han hecho más fuerte de lo que soy. Hay acciones que Anabel podría haber evitado y no hacer daño, no solo a mí también a otras personas. Sentí un poco de vergüenza por esas imágenes».