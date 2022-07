Los últimos meses han sido especialmente complicados para Belén Esteban. La colaboradora ha permanecido apartada de los focos de la televisión debido a una aparatosa caída que sufrió en ‘Sálvame’. Después de ofrecer su primera entrevista en la revista SEMANA, se ha sentado en el ‘Deluxe’ donde ha destacado el apoyo recibido por parte de su marido, Miguel Marcos. El técnico sanitario no ha dudado en mandarle un mensaje de forma pública.

Unas cálidas palabras que Miguel ha publicado a través de sus redes sociales. En ellas subraya que Belén es el amor de su vida y que siempre permanecerá a su lado. «Quiero dedicarte unas palabras a ti, mi mujer, que siempre me has apoyado en cualquier aspecto de mi vida. En estos momentos tan difíciles que estás atravesando siempre he estado, estoy y estaré a tu lado porque eres el pilar fundamental de mi vida. Solo quiero tu bienestar. Juntos superaremos cualquier momento”.

Miguel Marcos destacada la «fortaleza» de su mujer

Miguel Marcos ha aprovechado para destacar la «fortaleza» de la colaboradora. No solo eso, también ha manifestado que se hubiese puesto en su lugar para evitar verla sufrir durante una etapa muy dura para ella. Ha concluido su mensaje con unas palabras de aliento. «Estoy convencido de que en unos meses estarás completamente recuperada y volveremos a disfrutar el uno del otro. Mi prioridad eres tú”. Belén Esteban no ha podido reprimir las lágrimas al escuchar este mensaje. Ha insistido en que se quieren mucho y que juntos han formado una preciosa familia. «Él me quiere más a mí que yo a él».