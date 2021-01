Desde el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus, Lolita Flores hace algunas reflexiones que preocupan, y mucho, a sus fans

Lolita Flores ha vivido unos días cargados de emoción después de ver a su madre, Lola Flores, «resucitada» para el anuncio de Cruzcampo. Una campaña que ha conseguido la visibilidad esperada y que ha hecho que sus familiares, amigos y seguidores vuelvan a tenerla más presente que nunca. De hecho, Rosario Flores y Lolita Flores siempre han apoyado esta campaña, que además se inauguró el día que ‘La Faraona’ hubiera cumplido 89 años. Esto precisamente ha coincidido con la tercera ola de la pandemia provocada por el coronavirus que cada vez no está dejando cifras más altas.

«El tiempo que me quede lo quiero libre», dice Lolita Flores

Desde el comienzo de la pandemia, Lolita Flores ha mostrado su preocupación ante el avance del virus. Ahora, habla del mismo con un mensaje algo desconcertante que preocupa a todos sus fans. La misiva comienza así: «Buenas madrugadas ausente mi cabeza en orden, tratando de ser fiel a lo que siento en un laberinto de pasiones», comienza diciendo.

Y continúa enumerando todo lo que actualmente le preocupa y le hace la vida menos fácil: «el toque de queda, el aburrimiento la edad que no perdona y yo guerrera, contra obstáculo saltó contra barrera la subo, aquí estoy sin trampa y sin cartón. Aquí voy luchando con la mascarilla con el virus, refugiarme en mi casa a las diez. Acabemos con esta pesadilla. El tiempo que me quede, lo quiero libre, buenas noches Buenos días», escribe en una publicación donde adjunta una tenebrosa imagen de ella de espalda al espejo.

Lolita ha recibido el apoyo de los suyos tras esta situación desconcertante

Los mensajes de preocupación y de apoyo a la cantante no han tardado en llegar, ya que son muchos los españoles que se encuentran en la misma situación que ella. «Ánimo Lolita😍 me identifico contigo. Ojalá y pronto pase esta pesadilla en la que estamos inmersos. Arriba el ánimo, aunque uno lo tenga también por los suelos», «Yo creo querida que sentimos lo mismo querida Lolita ya no se puede más con tanto encierro» o «Pues si Lolita, pienso lo mismo, con la edad que nos pilla, es un contratiempo lo de esta pandemia y encima con este desastre de gobierno….» son algunos de los comentarios que la artista ha recibido en su muro de Instagram.

Lolita siempre ha mostrado su preocupación por lo que ocurre en el país y no es la primera vez que reflexiona sobre algunos de los acontecimientos que estamos viviendo. Hace una semana, cuando todavía ‘Filomena’ azotaba el país y dejaba fuertes nevadas en muchos puntos, y sobre todo en la capital madrileña, Lolita también quiso hacer una reflexión. «Feliz de llevar a buen puerto mis ilusiones laborales. Me duele ver esta nevada que ha sido un caos tremendo y ha dejado a mucha gente sin trabajo. Tengo esperanza en que este virus se vaya de este planeta de mi país, con muchas cosas en la cabeza y en el corazón , y mientras tanto ando por la nieve y disfruto de lo que podemos disfrutar , y sigo luchando por cuidarme y cuidar a los míos , cuídense , les quiero buenas noches», escribía

Los problemas de salud de la artista que también han preocupado a sus fans

A finales de noviembre, Lolita tuvo que bajarse del escenario en mitad de una función después de sufrir una arritmia. Un pequeño susto por el que se mantuvo muy preocupada. «Llevaba mucho tiempo sin descansar, salí al escenario y me empezó a entrar muchísimo frío. Sentí hormigueo en los dedos, a hiperventilar y me empecé a asustar», rememoró hace unos días cuando acudió al plató de ‘Sábado Deluxe’ a dar su entrevista más sincera. La actriz reconoce que su gran preocupación se debieron a sus ganas de vivir y estar junto a sus hijos y su nieto, al que quiere con locura.

Lolita reveló que tenía muchas ganas de vivir y llevar un día a día de lo más tranquilo sin tener que preocuparse por las cosas. «Me gustaría no viajar tanto, no hacer tantas maletas, no sufrir tanto, no pensar tanto en los demás», sentencia. Además, también tiene ganas de enamorarse y por ello no cierra la puerta a encontrar al hombre de su vida. Tal y como explica, quiere volver a compartir su vida aunque reconoce que también disfruta de la soledad. «Tengo ganas de tener una pareja fija. Llevo seis años sola, a veces estoy sola en casa y lloro, me entra tristeza. Si he tenido un día muy malo no tengo con quien compartirlo, soy sensible y llorona de naturaleza», cuenta.